México

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas en Santiago Ixcuintla este 27 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este 27 de septiembre en Santiago Ixcuintla.

La probabilidad de lluvia para este sábado en Santiago Ixcuintla es de 65% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 90% en el transcurso del día y del 59% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 32 grados y un mínimo de 23 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit caracterizada por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de precipitaciones muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro marca máximas de 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Qué tipo de clima hay en México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaSantiago IxcuintlaNayaritmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Periodista estadounidense compara a David Benavidez con Julio César Chávez: “Es lo más parecido que he visto”

Max Kellerman aseguró que “El Bandera Roja” es el peleador más parecido que ha visto al Gran Campeón Mexicano

Periodista estadounidense compara a David

Jorge Ortiz de Pinedo asegura que cada año lo celebran en el Grito de la Independencia: “Ya me dicen héroe nacional”

La habitual confusión que asocia el nombre del comediante con la corregidora avivó bromas y comentarios en su visita a “Hoy”

Jorge Ortiz de Pinedo asegura

La Casa de los Famosos México 2025: un nuevo habitante se convertirá en finalista junto con Mar Contreras

El cantante Xavi disfrutará de la fiesta temática con los participantes

La Casa de los Famosos

Mes del testamento 2025: este es el último día para realizar el trámite con descuentos de hasta 50 por ciento

El costo normal del documento podría variar entre los mil y casi 4 mil pesos, la Profeco insta a elaborarlo para evitar “heredar problemas”

Mes del testamento 2025: este

Qué tan saludable es el sándwich como lunch para los niños

Este bocadillo es constante en los recreos de las escuelas de México

Qué tan saludable es el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres mujeres por

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

Detienen en CDMX a seis personas que utilizaban Tinder para secuestro y extorsión, dos son policías

La vez que Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido

¿Quién es Angie Miller, modelo relacionada al caso de B-King y Regio Clown?

ENTRETENIMIENTO

Jorge Ortiz de Pinedo asegura

Jorge Ortiz de Pinedo asegura que cada año lo celebran en el Grito de la Independencia: “Ya me dicen héroe nacional”

La Casa de los Famosos México 2025: un nuevo habitante se convertirá en finalista junto con Mar Contreras

Quién es Jimena Longoria, ex conductora de Venga la Alegría que se une a Las Estrellas Bailan en Hoy junto con su esposo

Las 10 mejores series disponibles en Netflix México para disfrutar este fin de semana

Sonic 3 supera a Las guerreras K-pop en el ranking de películas en Netflix México

DEPORTES

Periodista estadounidense compara a David

Periodista estadounidense compara a David Benavidez con Julio César Chávez: “Es lo más parecido que he visto”

¿Dónde ver los partidos de Memo Ochoa en Chipre? Ya hay señal en México

Jared Borgetti revela el problema de Kevin Mier con Cruz Azul tras error contra Querétaro

¿Quiénes serán los árbitros para el clásico capitalino entre Pumas y América?

¿Posibles cambios en la Leagues Cup? Esto dijo el comisionado de la MLS