La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan las compras para su última semana la tarde de hoy 27 de septiembre

Debido a que es la última semana del reality show 24/7, Aarón Mercury y Aldo de Nigris bromean sobre la posibilidad de comprar más de 10 cremas de avellana tras conseguir el presupuesto completo.

A la hora de soplar las velas, el creador de contenido pidió llegar a la final del reality show acompañado del ‘team noche’, conformado por: Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Alexis Ayala y Mar Contreras.

Como parte de la celebración de Abelito , ‘La Jefa’ le hizo llegar un pastel que pudo compartir con el resto de sus compañeros.

Últimas noticias

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 27 de septiembre El reporte de la calidad del oxígeno se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

Esta es la millonaria fortuna que perdió la familia Slim en 2025 El patrimonio del magnate más rico de México presentó números negativos durante este año

Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2025: lanzan aviso importante para este periodo de registros Ambas iniciativas ampliarán su cobertura para que más alumnos de escuelas públicas se integren

Detienen a la madre y padrastro de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió por una cirugía estética La Fiscalía de Durango confirmó a Infobae México que ambos fueron aprehendidos