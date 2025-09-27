México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan las compras para su última semana la tarde de hoy 27 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: Mar Contreras y Abelito son los primeros finalistas

Por Jazmín González

Abelito se convierte en finalista
Abelito se convierte en finalista de La Casa de los Famosos México y celebra su cumpleaños. (IG: @lacasadelosfamososmx)
21:16 hsHoy

El deseo de cumpleaños de Abelito:

Como parte de la celebración de Abelito, ‘La Jefa’ le hizo llegar un pastel que pudo compartir con el resto de sus compañeros.

A la hora de soplar las velas, el creador de contenido pidió llegar a la final del reality show acompañado del ‘team noche’, conformado por: Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Alexis Ayala y Mar Contreras.

(ViX)
(ViX)
20:45 hsHoy

Aarón Mercury y Aldo de Nigris bromean sobre las últimas compras

Debido a que es la última semana del reality show 24/7, Aarón Mercury y Aldo de Nigris bromean sobre la posibilidad de comprar más de 10 cremas de avellana tras conseguir el presupuesto completo.

20:43 hsHoy

Ellos son los últimos nominados:

  1. Aarón Mercury
  2. Aldo de Nigris
  3. Alexis Ayala
  4. Shiky
  5. Dalílha Polanco

