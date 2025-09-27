La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan las compras para su última semana la tarde de hoy 27 de septiembre

Como parte de la celebración de Abelito, ‘La Jefa’ le hizo llegar un pastel que pudo compartir con el resto de sus compañeros.
A la hora de soplar las velas, el creador de contenido pidió llegar a la final del reality show acompañado del ‘team noche’, conformado por: Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Alexis Ayala y Mar Contreras.
Debido a que es la última semana del reality show 24/7, Aarón Mercury y Aldo de Nigris bromean sobre la posibilidad de comprar más de 10 cremas de avellana tras conseguir el presupuesto completo.