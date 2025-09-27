La calidad del aire en la CDMX este 27 de septiembre

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México lanzó su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.
Diariamente y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del ambiente que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en el Valle de México.
Tras conocer la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.
Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.
Aquí está el reporte de las 05:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 27 de septiembre.
Calidad del aire en CDMX y Edomex
El índice Aire y Salud del gobierno de la capital del país aseguró que la calidad del aire es “Buena” este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México.
Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Bajo” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a los rayos del sol.
En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Puedes realizar actividades en exteriores.
Calidad del aire por alcaldías y municipios
La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
Tlalpan (AJM): Buena
Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento
Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento
Coyoacán (CCA): Buena
Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento
Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento
Cuauhtémoc (HGM): Buena
Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento
Venustiano Carranza (MER): Buena
Miguel Hidalgo (MGH): Buena
Álvaro Obregón (PED): Buena
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento
Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento
Coyoacán (UAX): Buena
Iztapalapa (UIZ): Buena
En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Buena
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
Naucalpan (FAC): Buena
Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (LLA): Buena
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
Nezahualcóyotl (NEZ): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento
Tlalnepantla (TLA): Buena
Tultitlán (TLI): Buena
Coacalco (VIF): Buena
Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento
Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
CDMX y la contaminación atmosférica
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.