México

Kenia López Rabadán propone que recorte al Poder Judicial en Paquete Económico 2026 se entregue a la UNAM: “Necesita más recursos”

La presidenta de la Cámara de Diputados exhortó a destinar más recursos y a crear políticas para apoyar a los jóvenes

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Kenia López Rabadán hizo un
Kenia López Rabadán hizo un llamado a crear políticas a favor de los jóvenes. | Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que solicitará que los recursos que se eliminen del presupuesto para el Poder Judicial en el Paquete Económico 2026 se le entreguen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de reforzar el desarrollo de los jóvenes del país.

Esto luego de que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, anunció que la universidad reforzará la seguridad y la atención psicológica para los estudiantes, tras el asesinato de un alumno en el CCH Sur, que ocurrió el lunes pasado.

“Hay que rencausar el trabajo de estos cuerpos colegiados para priorizar a los jóvenes, por eso es que, en medio de este debate del Paquete Económico, yo presentaré junto con compañeros y compañeras de distintos grupos parlamentarios una solicitud a las comisiones de dictamen, prioritariamente a la Comisión de Presupuesto, para que en el recorte que previsiblemente harán al Poder Judicial, ese dinero, ese recurso, se transfiera a la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Es necesario fortalecer nuestras instituciones, nuestras universidades. Hemos visto que no puede haber un discurso si o va aparejado de recursos y este es el momento procesal oportuno para que las diputadas y los diputados podamos acompañar a esta máxima casa de estudios que claramente necesita más recursos públicos ”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas
El rector Leonardo Lomelí Vanegas expresó su apoyo a la familia del estudiante fallecido y a la comunidad universitaria. Crédito: Cuartoscuro Wikimedia Commons

En este sentido, López Rabadán respaldó la preocupación que se ha hecho por parte de la UNAM en torno a los lamentables hechos de violencia en las instalaciones universitarias.

Por ello, resaltó la necesidad de “reencauzar el trabajo de estos cuerpos colegiados” y de crear políticas públicas a favor de los jóvenes en México, para garantizar que tengan acceso a la educación y al empleo, así como a la posibilidad de que construyan un patrimonio y “generen riqueza para más mexicanos“.

“Ese tiene que ser el objetivo de esta generación de tomadores de decisión. Hoy es muy complicado para un joven tener un crédito bancario, para aspirar a tener un patrimonio, una pequeña propiedad, es casi imposible estadísticamente”, abundó.

De igual manera, la diputada panista acompañó el reclamo de las y los jóvenes a los partidos políticos, y los llamó a hacer política “desde adentro”, afirmando que considera necesaria la visión de este sector de la población en la toma de decisiones.

| Cuartoscuro
| Cuartoscuro

“Entiendo el reclamo, entiendo esa preocupación de esa generación que anhela ser feliz, salir adelante, ser prospera, evidentemente acompañó la preocupación y el reclamo y le digo a todos lo jóvenes, si les gusta la política, hagan política. Estoy a favor de que haya más jóvenes en la Cámara de Diputados.

“(...) Que tengan ese ímpetu nacional de mejorar las cosas en este país y sobre todo espero que los partidos políticos sean lo suficientemente inteligentes para abrir a los jóvenes y den a entender esta visión que se necesita en todo”, aseveró.

Por otro lado, en el marco del onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, López Rabadán aseguró que “es una deuda histórica que estamos obligados a saldar con justicia.

“Hoy hay un nuevo Poder Judicial. Hoy hay una gran oportunidad de dar justicia a México. Esta es una herida que marcó a ese gobierno en turno y marcó a una generación de políticos, hay que buscar que esa herida se cierre”, externó.

Pidió “ocupar todas las herramientas del Estado para darle certeza a los jóvenes, a sus padres y a todo el país, porque Ayotzinapa se convirtió en una lucha histórica, “incluso en algunas ocasiones casi una consigna”.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánCámara de DiputadosUNAMjóvenesPoder Judicialmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Alexis Ayala y Shiky van abajo en las encuestas

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

La reunión entre autoridades de los dos países destacó que se fortalecerán los operativos fronterizos y habrá mayor acción judicial contra este tipo de actividades ilícitas que, en su mayoría, las hacen los cárteles del narcotráfico

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas

Cómo preparar una lasaña de vegetales, una receta rápida y saludable

Esta es una alternativa del tradicional platillo italiano, elaborada con ingredientes frescos y ricos en vitaminas y antioxidantes

Cómo preparar una lasaña de

Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

La cantante dejó entrever que se encuentra trabajando en una nueva canción que llevaría por título ‘Demencia’

Ángela Aguilar reaparece en redes

Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura la detención de 38 fieles en Michoacán”

El legislador Emmanuel Reyes también apunto que las presuntas acusaciones contra Naasón Joaquín y otros líderes de la organización “son actos unilaterales” que no vuelven, según él, “un delito el profesar la religión”

Senador de Morena sale en
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura la detención de 38 fieles en Michoacán”

Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Alexis Ayala y Shiky van abajo en las encuestas

Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por presunta portación ilegal de armas de fuego

Actriz de Televisa acusa a Alexis Ayala de presunta violencia y amenazas: “Soy capaz de quemar mi casa contigo y tu hijo”

Así celebró Abelito su cumpleaños en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

CMLL Noche de Campeones 2025:

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc

Memes invaden redes tras suspensión de Puebla vs Chivas por mal clima

Liga MX reprograma el partido Puebla vs. Chivas: ¿Cuándo será el encuentro?