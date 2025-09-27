Kenia López Rabadán propone que recorte al Poder Judicial en Paquete Económico 2026 se entregue a la UNAM: “Necesita más recursos”

Kenia López Rabadán hizo un llamado a crear políticas a favor de los jóvenes. | Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que solicitará que los recursos que se eliminen del presupuesto para el Poder Judicial en el Paquete Económico 2026 se le entreguen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de reforzar el desarrollo de los jóvenes del país.

Esto luego de que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, anunció que la universidad reforzará la seguridad y la atención psicológica para los estudiantes, tras el asesinato de un alumno en el CCH Sur, que ocurrió el lunes pasado.

“Hay que rencausar el trabajo de estos cuerpos colegiados para priorizar a los jóvenes, por eso es que, en medio de este debate del Paquete Económico, yo presentaré junto con compañeros y compañeras de distintos grupos parlamentarios una solicitud a las comisiones de dictamen, prioritariamente a la Comisión de Presupuesto, para que en el recorte que previsiblemente harán al Poder Judicial, ese dinero, ese recurso, se transfiera a la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Es necesario fortalecer nuestras instituciones, nuestras universidades. Hemos visto que no puede haber un discurso si o va aparejado de recursos y este es el momento procesal oportuno para que las diputadas y los diputados podamos acompañar a esta máxima casa de estudios que claramente necesita más recursos públicos ”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas expresó su apoyo a la familia del estudiante fallecido y a la comunidad universitaria. Crédito: Cuartoscuro Wikimedia Commons

En este sentido, López Rabadán respaldó la preocupación que se ha hecho por parte de la UNAM en torno a los lamentables hechos de violencia en las instalaciones universitarias.

Por ello, resaltó la necesidad de “reencauzar el trabajo de estos cuerpos colegiados” y de crear políticas públicas a favor de los jóvenes en México, para garantizar que tengan acceso a la educación y al empleo, así como a la posibilidad de que construyan un patrimonio y “generen riqueza para más mexicanos“.

“Ese tiene que ser el objetivo de esta generación de tomadores de decisión. Hoy es muy complicado para un joven tener un crédito bancario, para aspirar a tener un patrimonio, una pequeña propiedad, es casi imposible estadísticamente”, abundó.

De igual manera, la diputada panista acompañó el reclamo de las y los jóvenes a los partidos políticos, y los llamó a hacer política “desde adentro”, afirmando que considera necesaria la visión de este sector de la población en la toma de decisiones.

| Cuartoscuro

“Entiendo el reclamo, entiendo esa preocupación de esa generación que anhela ser feliz, salir adelante, ser prospera, evidentemente acompañó la preocupación y el reclamo y le digo a todos lo jóvenes, si les gusta la política, hagan política. Estoy a favor de que haya más jóvenes en la Cámara de Diputados.

“(...) Que tengan ese ímpetu nacional de mejorar las cosas en este país y sobre todo espero que los partidos políticos sean lo suficientemente inteligentes para abrir a los jóvenes y den a entender esta visión que se necesita en todo”, aseveró.

Por otro lado, en el marco del onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, López Rabadán aseguró que “es una deuda histórica que estamos obligados a saldar con justicia.

“Hoy hay un nuevo Poder Judicial. Hoy hay una gran oportunidad de dar justicia a México. Esta es una herida que marcó a ese gobierno en turno y marcó a una generación de políticos, hay que buscar que esa herida se cierre”, externó.

Pidió “ocupar todas las herramientas del Estado para darle certeza a los jóvenes, a sus padres y a todo el país, porque Ayotzinapa se convirtió en una lucha histórica, “incluso en algunas ocasiones casi una consigna”.