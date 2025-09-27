Ex de Ricardo Pérez muestra mensajes que le mandó andando Susana Zabaleta

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez tienen una relación desde hace tiempo (YouTube La Cotorrisa)

Mientras crecen las especulaciones sobre la vida privada de Ricardo Pérez, figura central de La Cotorrisa, recientes declaraciones de Samii Herrera, su expareja, han generado debate en redes sociales.

Durante un encuentro con los medios, la influencer afirmó que el comediante la contactó vía mensaje, aunque él ya mantenía una relación con Susana Zabaleta.

De acuerdo con las palabras de ella: “Me escribió por una situación, él quería preguntarme algo, y pues en el mensaje sí hubo una invitación a tomar un café”.

Conductores del podcast ‘Cállate los Ojos’ afirmaron que Ricardo Pérez ha vuelto a buscar a su expareja, la influencer Sami Herrera. (@ricardomedijo, @susanazabaleta, @samii.herrera, Instagram)

Sin embargo, aseguró que rechazó la propuesta por respeto a su relación actual. La influencer señaló: “Yo por respeto a mi pareja, yo fue de: ‘¿Sabes qué? No me interesa’, porque también ya no hay nada de qué hablar con él. Yo fui de: ‘¿Sabes? Ya no quiero hablar contigo, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Cada quien carga con sus culpas, cada quien hace y deshace’”.

La aparición de este tema provocó distintas reacciones en el ámbito del entretenimiento y entre seguidores del comediante, quienes han centrado la atención en la naturaleza de los mensajes y la posible superposición de relaciones.

¿Qué decían los mensajes? Ricardo Pérez sí invitó un café, pero no por coqueteo

Samii Herrera y Ricardo Pérez vivieron un noviazgo de más de un años (Foto: Instagram)

Tras la viralización del caso donde se le acusó a Ricardo Pérez de estar engañando a Susana Zabaleta, el podcast Cállate los ojos publicó las capturas de pantalla de los mensajes enviados por el comediante a su ex.

En la conversación se lee que, efectivamente, Ricardo le mandó mensaje a Samii Herrera, pero no era para coquetear, sino para reclamarle sobre las declaraciones que ella ha estado dando sobre él a diversos medios de comunicación.

Estas habrían sido las palabras del conductor de La Cotorrisa:

“Hola, ¿quieres hablar? Me han mandado muchos clips tuyos hablando de mí y no sé si quieras sacar algo de tu pecho o sólo es por contenido".

Y añade: “No te fui infiel y ni conocía a Susana cuando tú y yo terminamos. Sé que es difícil lidiar con todo lo que la gente opina. Sé que es frustrante tener tu nombre en bocas ajenas, pero tienes mi teléfono. Si necesitas un paro o trases un pedo o nomas quieres preguntar algo aquí estoy”.

Al final del mensaje, Ricardo sí invita a su ex por un café: “Si quieres que nos tomemos un café, aquí estoy”. No obstante, la invitación parece más una reunión para aclarar un malentendido que un plan de coqueteo, como se ha querido sugerir.