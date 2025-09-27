México

Esta es la serie de Netflix que advierte sobre la ideología “incel” de Lex Ashton, asesino del CCH Sur

El fenómeno ‘incel’, presunta motivación del agresor, ha sido explorado en programas de televisión

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
El agresor de CCH Sur
El agresor de CCH Sur usó términos de la subcultura incel. (Facebook)

El pasado 22 de septiembre, Lex Ashton ingresó al CCH Sur armado y vestido de negro. Asesinó a Jesús Israel Hernández, un alumno de 16 años, e hirió a un trabajador del plantel. Tras su ataque, el presunto asesino se arrojó de un edificio con el objetivo de quitarse la vida; no obstante, falló en el intento y fue detenido por autoridades capitalinas. Actualmente, Lex Ashton se encuentra hospitalizado y custodiado por policías.

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la apertura de una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones, manteniendo bajo resguardo al presunto agresor. Recientemente, se dio a conocer que el perfil psicológico elaborado sobre Ashton señala que su intención era acabar con la vida de al menos seis personas.

El análisis de mensajes atribuidos al joven en sus redes sociales aporta elementos sobre el posible móvil. En una publicación de Facebook que se le adjudica, el joven expresó:

El sujeto se encuentra hospitalizado
El sujeto se encuentra hospitalizado y bajo vigilancia policiaca.

“Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi p*ta vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las folds y yo no, yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”.

De acuerdo con la revisión del caso, la terminología utilizada en estos mensajes y los supuestos motivos apuntan a la ideología incel, que define a los “célibes involuntarios” incapaces de establecer relaciones afectivas o sexuales con mujeres, condición que puede agravarse hasta desarrollar un resentimiento social con potencial para derivar en actos violentos, fenómeno que ya ha despertado alerta en distintos países por los riesgos asociados a sus integrantes.

Este fenómeno no es nuevo. En países anglosajones, el fenómeno incel ha escalado estrepitosamente, e incluso se han hecho series de televisión sobre el caso.

“Adolescencia”: la serie de Netflix sobre el fenómeno Incel

La serie "Adolescencia" está disponible
La serie "Adolescencia" está disponible en Netflix (Diseño: Jesús Avilés / Infobae México)

Con cuatro episodios en forma de plano secuencia, la serie Adolescencia de Netflix ha impactado por su crudeza realista y su calidad. Recientemente, su protagonista Owen Copper se convirtió en la persona más joven en ganar el Premio Emmy en la categoría Mejor Actor de Reparto. Adolescencia es una serie que aborda muy bien el fenómeno ‘incel’.

El drama se centra en la vida de Jamie Miller, un adolescente de 13 años, quien enfrenta una grave acusación tras el asesinato de una compañera en su escuela. La detención de Jamie desata una profunda crisis en su familia, mientras todos los involucrados quedan bajo el escrutinio del sistema judicial.

El actor Stephen Graham asume el papel de Eddie Miller, el padre de Jamie, quien se ve forzado a sostener a la familia en medio del impacto emocional y social que conlleva la el crimen de su hijo.

En tanto, la investigación recae en el inspector Luke Bascombe, interpretado por Ashley Walters, quien lidera la búsqueda de respuestas a medida que las pruebas y los testimonios se van acumulando. El enfoque psicológico lo aporta Briony Ariston, personaje a cargo de Erin Doherty, una terapeuta asignada al caso para ayudar a Jamie y esclarecer sus motivaciones.

Temas Relacionados

Lex AshtonIncelCCH SurNetflixAdolescenciamexico-noticias

Más Noticias

Detención del padre de Julión Álvarez hace recordar la vez que fue acusado de presuntos vínculos con el CJNG

El cantante del regional mexicano no se ha pronunciado al respecto hasta el momento

Detención del padre de Julión

Secretaría de Defensa despliega operativo en Baja California, Chihuahua y Guanajuato

El despliegue pretende contribuir de manera coordinada en la preservación del orden, con acciones que beneficien a la población local

Secretaría de Defensa despliega operativo

Hija del beisbolista Óscar Rivera revela cómo fue el momento en que su padre asesinó a su familia: “Me levantaron los ruidos”

El reciente testimonio de Pamela Rivera aporta detalles sobre el deterioro de la salud mental de su padre

Hija del beisbolista Óscar Rivera

Ellas son las famosas mexicanas más populares en OnlyFans y cuánto cobran

Personalidades de redes sociales y televisión se han ido sumando a la página azul en los últimos años

Ellas son las famosas mexicanas

Mario López niega detención de la CBP en EEUU, no aclara retiro de visa

El diputado de Tamaulipas desmintió que haya sido detenido en Texas, tacho la noticia como “rumores”

Mario López niega detención de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mario López niega detención de

Mario López niega detención de la CBP en EEUU, no aclara retiro de visa

Enfrentamiento entre civiles armados y policías en Culiacán, Sinaloa, deja un agente muerto y un agresor detenido

Reportan retiro de visa al diputado Mario López, “La Borrega”, tras ser detenido por el CBP de EEUU en Texas

Sujetos armados tirotean convoy de la policía municipal en Bacurimí, Sinaloa: reportan dos lesionados | Video

Marina del Pilar ordena investigar a funcionario estatal por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ellas son las famosas mexicanas

Ellas son las famosas mexicanas más populares en OnlyFans y cuánto cobran

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan las compras para su última semana la tarde de hoy 27 de septiembre

Sofía Castro sufre aparatosa caída en zafarrancho con la prensa; Angélica Rivera defiende a su hija

“Grabando en la Oficina”: la plataforma que cambia juntas por música en vivo

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 27 de septiembre?

DEPORTES

Tijuana vs Cruz Azul, IA

Tijuana vs Cruz Azul, IA predice el resultado del partido

La Última Caída de Fuerza Guerrera: cartelera completa del evento histórico en la Arena CDMX

Kemalito se convierte en campeón mundial de Mini Estrellas del CMLL usando la llave de Místico: “Es un tributo a mi padrino”

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial