México

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por presunta portación ilegal de armas de fuego

El famoso intérprete de regional mexicano no se ha pronunciado al respecto

Por Adriana Castillo

Guardar
(Julión Álvarez)
(Julión Álvarez)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Campeche detuvieron a cuatro personas en el municipio del Carmen por presunta portación ilegal de armas de fuego.

Entre los detenidos se encontraría César ‘N’, padre del famoso cantante de regional mexicano Julión Álvarez.

De acuerdo con los primeros reportes, el arresto ocurrió el pasado 25 de septiembre durante un operativo en la carretera federal Escárcega-Villahermosa, en el entronque de Sabancuy, alrededor de las 16:00 horas (centro de México).

(@carlos_linares, X)
(@carlos_linares, X)

“Persona de sexo masculino de complexión delgada, 1.72 mts de estatura, cabello blanco, de bigote, viste de camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla gris, botas café”, se lee en el reporte del Registro Nacional de Detenciones.

En el documento no se especifica el motivo de la detención, sin embargo, medios locales informaron que se trataría de un caso de presunta portación ilegal de armas de fuego.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el caso y Julión Álvarez no se ha pronunciado al respecto.

El tema de Julión Álvarez,
El tema de Julión Álvarez, interpretado por Joss Favela, nace de una experiencia sentimental profunda, revelada por el mismo cantautor en una entrevista

Julión Álvarez se viralizó tras ofrecer un concierto en una iglesia de Jalisco

La congregación de la iglesia de la Virgen de Talpa en Jalisco vivió un momento inesperado en julio de 2025, cuando Julión Álvarez, uno de los cantantes más populares de la música regional mexicana, sorprendió al interpretar una canción durante la misa.

El artista, conocido como “El Rey de la Taquilla”, acudió al templo para cumplir una manda personal, pero terminó en un espectáculo musical.

El cantante llegó a pie, como parte de su promesa, y compartió la experiencia en redes sociales, donde rápidamente se volvió tendencia. La presencia del intérprete no pasó desapercibida entre los fieles, quienes, al reconocerlo, comenzaron a pedirle que cantara. Inicialmente, Álvarez mostró reservas por respeto al lugar, pero la insistencia de los asistentes y la autorización de los responsables de la iglesia terminaron por convencerlo.

Julión Álvarez interpretó uno de
Julión Álvarez interpretó uno de sus éxitos en una iglesia de Jalisco. (TikTok)

En medio del silencio del templo, el cantante accedió a la petición y eligió interpretar “Regalo de Dios”, uno de sus temas más recientes por su letra de corte espiritual.

El ambiente en la iglesia cambió: los presentes levantaron sus celulares para grabar el momento, mientras los aplausos llenaban el recinto. Álvarez agradeció al sacerdote por permitirle ofrecer este improvisado recital, un gesto que fue recibido con entusiasmo y respeto por la comunidad.

La escena, capturada en video, se viralizó rápidamente en plataformas digitales.

  • “Tres doritos después el padre sacó el vino de consagrar”
  • “Todos los del Pueblo lamentándose porque no fueron a misa.”
  • “Su canción no tiene una letra vulgar, así que con todo el respeto la cantó.”
  • “Por respeto a la iglesia no quería cantar, pero lo animaron.”
  • “Hasta se sentía apenado de cantar por estar consciente en el lugar en el que se encontraba, que humilde.”
  • “Mi jefa no va a misa un día. Su comadre : ayer vino Julión Álvarez.”

Temas Relacionados

Julión ÁlvarezCampecheportación ilegal de armas de fuegoSSCmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo preparar una lasaña de vegetales, una receta rápida y saludable

Esta es una alternativa del tradicional platillo italiano, elaborada con ingredientes frescos y ricos en vitaminas y antioxidantes

Cómo preparar una lasaña de

Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

La cantante dejó entrever que se encuentra trabajando en una nueva canción que llevaría por título ‘Demencia’

Ángela Aguilar reaparece en redes

Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura” la detención de 38 fieles en Michoacán

El legislador Emmanuel Reyes también apunto que las presuntas acusaciones contra Naasón Joaquín y otros líderes de la organización “son actos unilaterales” que no vuelven, según él, “un delito el profesar la religión”

Senador de Morena sale en

Kenia López Rabadán propone que recorte al Poder Judicial en Paquete Económico 2026 se entregue a la UNAM: “Necesita más recursos”

La presidenta de la Cámara de Diputados exhortó a destinar más recursos y a crear políticas para apoyar a los jóvenes

Kenia López Rabadán propone que

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 27 de septiembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Senador de Morena sale en

Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura” la detención de 38 fieles en Michoacán

Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

Detienen en CDMX a seis personas que utilizaban Tinder para secuestro y extorsión, dos son policías

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar reaparece en redes

Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Alexis Ayala va abajo en las encuestas

Actriz revela que fue víctima de violencia por parte de Alexis Ayala cuando fueron pareja: “Soy capaz de quemar mi casa contigo y tu hijo”

Así celebró Abelito su cumpleaños en La Casa de los Famosos México

Abelito se posiciona como segundo finalista en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

CMLL Noche de Campeones 2025:

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc

Memes invaden redes tras suspensión de Puebla vs Chivas por mal clima

Liga MX reprograma el partido Puebla vs. Chivas: ¿Cuándo será el encuentro?