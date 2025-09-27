Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por presunta portación ilegal de armas de fuego

(Julión Álvarez)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Campeche detuvieron a cuatro personas en el municipio del Carmen por presunta portación ilegal de armas de fuego.

Entre los detenidos se encontraría César ‘N’, padre del famoso cantante de regional mexicano Julión Álvarez.

De acuerdo con los primeros reportes, el arresto ocurrió el pasado 25 de septiembre durante un operativo en la carretera federal Escárcega-Villahermosa, en el entronque de Sabancuy, alrededor de las 16:00 horas (centro de México).

“Persona de sexo masculino de complexión delgada, 1.72 mts de estatura, cabello blanco, de bigote, viste de camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla gris, botas café”, se lee en el reporte del Registro Nacional de Detenciones.

En el documento no se especifica el motivo de la detención, sin embargo, medios locales informaron que se trataría de un caso de presunta portación ilegal de armas de fuego.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el caso y Julión Álvarez no se ha pronunciado al respecto.

La congregación de la iglesia de la Virgen de Talpa en Jalisco vivió un momento inesperado en julio de 2025, cuando Julión Álvarez, uno de los cantantes más populares de la música regional mexicana, sorprendió al interpretar una canción durante la misa.

El artista, conocido como “El Rey de la Taquilla”, acudió al templo para cumplir una manda personal, pero terminó en un espectáculo musical.

El cantante llegó a pie, como parte de su promesa, y compartió la experiencia en redes sociales, donde rápidamente se volvió tendencia. La presencia del intérprete no pasó desapercibida entre los fieles, quienes, al reconocerlo, comenzaron a pedirle que cantara. Inicialmente, Álvarez mostró reservas por respeto al lugar, pero la insistencia de los asistentes y la autorización de los responsables de la iglesia terminaron por convencerlo.

Julión Álvarez interpretó uno de sus éxitos en una iglesia de Jalisco. (TikTok)

En medio del silencio del templo, el cantante accedió a la petición y eligió interpretar “Regalo de Dios”, uno de sus temas más recientes por su letra de corte espiritual.

El ambiente en la iglesia cambió: los presentes levantaron sus celulares para grabar el momento, mientras los aplausos llenaban el recinto. Álvarez agradeció al sacerdote por permitirle ofrecer este improvisado recital, un gesto que fue recibido con entusiasmo y respeto por la comunidad.

La escena, capturada en video, se viralizó rápidamente en plataformas digitales.

