México

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Elementos de seguridad llevaron a
Elementos de seguridad llevaron a cabo la detención de las tres mujeres (SSPC)

La detención de Antonia “N”, Luz del Carmen “N” y Guadalupe “N”, señaladas como presuntas responsables de secuestro agravado y extorsión en el estado de Tabasco marcó un nuevo avance en la lucha contra este delito, tras una serie de operativos coordinados por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE).

Las acciones, que se desarrollaron el viernes 26 de septiembre, se llevaron a cabo en los municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán y Nacajuca, involucrando a elementos de las Fiscalías Especializadas para el Combate al Secuestro y Extorsión, así como para el Combate al Narcomenudeo, en colaboración con la Policía de Investigación Federal.

Por otra parte, la investigación se inició después de que la FGE recibiera una denuncia relacionada con un secuestro ocurrido en febrero de 2025. La víctima era un hombre dedicado al comercio, que fue interceptado mientras se dirigía a su negocio en el municipio de Cárdenas.

Tras los hechos, sus familiares recibieron una llamada telefónica en la que los responsables exigieron una suma de dinero a cambio de la liberación del comerciante.

Comunicado publicado por la FGET
Comunicado publicado por la FGET

A partir de la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Tabasco desplegó actividades de inteligencia y recopilación de información, lo que permitió obtener varias órdenes de cateo y de aprehensión.

Estas órdenes fueron ejecutadas de manera simultánea en los cuatro municipios mencionados, con la participación de personal especializado en la investigación de secuestros, extorsión y narcomenudeo, junto con agentes federales.

Como resultado de estos operativos, las autoridades lograron la captura de Antonia “N”, Luz del Carmen “N” y Guadalupe “N”. La FGE destacó que estas detenciones reafirman el compromiso institucional de dar seguimiento puntual a los casos de secuestro y de fortalecer las acciones para erradicar este delito en Tabasco.

Tabasco entre las entidades con mayor numero de detenciones por extorción

Las autoridades aseguran que las
Las autoridades aseguran que las investigaciones continúan, por lo que aún no se ha determinado la expedición de detenciones. (Presidencia)

De acuerdo con los datos presentados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado 24 de agosto, Tabasco es uno de los estados en los que se han registrado mayor cantidad de detenciones, solo por debajo de Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Además, aseguró que gracias a la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión a la que se encuentra sumado el gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May Rodríguez, se ha observado un aumento en el número de denuncias en el 089, donde según los datos presentados, se registraron de 32 mil 600 llamadas desde el 6 de julio de este año.

Temas Relacionados

ExtorsiónSecuestroTabascoSeguridadNarco en Mexicomexico-noticias

Más Noticias

Periodista estadounidense compara a David Benavidez con Julio César Chávez: “Es lo más parecido que he visto”

Max Kellerman aseguró que “El Bandera Roja” es el peleador más parecido que ha visto al Gran Campeón Mexicano

Periodista estadounidense compara a David

Jorge Ortiz de Pinedo asegura que cada año lo celebran en el Grito de la Independencia: “Ya me dicen héroe nacional”

La habitual confusión que asocia el nombre del comediante con la corregidora avivó bromas y comentarios en su visita a “Hoy”

Jorge Ortiz de Pinedo asegura

La Casa de los Famosos México 2025: un nuevo habitante se convertirá en finalista junto con Mar Contreras

El cantante Xavi disfrutará de la fiesta temática con los participantes

La Casa de los Famosos

Mes del testamento 2025: este es el último día para realizar el trámite con descuentos de hasta 50 por ciento

El costo normal del documento podría variar entre los mil y casi 4 mil pesos, la Profeco insta a elaborarlo para evitar “heredar problemas”

Mes del testamento 2025: este

Qué tan saludable es el sándwich como lunch para los niños

Este bocadillo es constante en los recreos de las escuelas de México

Qué tan saludable es el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Extraditan a EEUU a mexicano

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

Detienen en CDMX a seis personas que utilizaban Tinder para secuestro y extorsión, dos son policías

La vez que Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido

¿Quién es Angie Miller, modelo relacionada al caso de B-King y Regio Clown?

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: un nuevo habitante se convertirá en finalista junto con Mar Contreras hoy 26 de septiembre

Quién es Jimena Longoria, ex conductora de Venga la Alegría que se une a Las Estrellas Bailan en Hoy junto con su esposo

Las 10 mejores series disponibles en Netflix México para disfrutar este fin de semana

Sonic 3 supera a Las guerreras K-pop en el ranking de películas en Netflix México

El mensaje que Sarah Bustani le envió a Alessandra Rosaldo tras el supuesto escándalo con Dalílah Polanco

DEPORTES

¿Dónde ver los partidos de

¿Dónde ver los partidos de Memo Ochoa en Chipre? Ya hay señal en México

Jared Borgetti revela el problema de Kevin Mier con Cruz Azul tras error contra Querétaro

¿Quiénes serán los árbitros para el clásico capitalino entre Pumas y América?

¿Posibles cambios en la Leagues Cup? Esto dijo el comisionado de la MLS

¿Cómo quedó el 11 ideal de la Liga MX en la jornada 10?