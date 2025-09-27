Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Elementos de seguridad llevaron a cabo la detención de las tres mujeres (SSPC)

La detención de Antonia “N”, Luz del Carmen “N” y Guadalupe “N”, señaladas como presuntas responsables de secuestro agravado y extorsión en el estado de Tabasco marcó un nuevo avance en la lucha contra este delito, tras una serie de operativos coordinados por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE).

Las acciones, que se desarrollaron el viernes 26 de septiembre, se llevaron a cabo en los municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán y Nacajuca, involucrando a elementos de las Fiscalías Especializadas para el Combate al Secuestro y Extorsión, así como para el Combate al Narcomenudeo, en colaboración con la Policía de Investigación Federal.

Por otra parte, la investigación se inició después de que la FGE recibiera una denuncia relacionada con un secuestro ocurrido en febrero de 2025. La víctima era un hombre dedicado al comercio, que fue interceptado mientras se dirigía a su negocio en el municipio de Cárdenas.

Tras los hechos, sus familiares recibieron una llamada telefónica en la que los responsables exigieron una suma de dinero a cambio de la liberación del comerciante.

Comunicado publicado por la FGET

A partir de la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Tabasco desplegó actividades de inteligencia y recopilación de información, lo que permitió obtener varias órdenes de cateo y de aprehensión.

Estas órdenes fueron ejecutadas de manera simultánea en los cuatro municipios mencionados, con la participación de personal especializado en la investigación de secuestros, extorsión y narcomenudeo, junto con agentes federales.

Como resultado de estos operativos, las autoridades lograron la captura de Antonia “N”, Luz del Carmen “N” y Guadalupe “N”. La FGE destacó que estas detenciones reafirman el compromiso institucional de dar seguimiento puntual a los casos de secuestro y de fortalecer las acciones para erradicar este delito en Tabasco.

Tabasco entre las entidades con mayor numero de detenciones por extorción

Las autoridades aseguran que las investigaciones continúan, por lo que aún no se ha determinado la expedición de detenciones. (Presidencia)

De acuerdo con los datos presentados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado 24 de agosto, Tabasco es uno de los estados en los que se han registrado mayor cantidad de detenciones, solo por debajo de Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Además, aseguró que gracias a la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión a la que se encuentra sumado el gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May Rodríguez, se ha observado un aumento en el número de denuncias en el 089, donde según los datos presentados, se registraron de 32 mil 600 llamadas desde el 6 de julio de este año.