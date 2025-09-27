Cuáles son los beneficios de comer avena después del gimnasio

Este postre es delicioso y nutritivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe un periodo inmediatamente posterior al entrenamiento, en el que el organismo presenta una mayor capacidad para absorber nutrientes, como proteínas y carbohidratos. Este intervalo, llamado ventana anabólica, se considera fundamental para quienes buscan aumentar masa muscular, bajo la premisa de que ingerir proteína justo después del ejercicio optimiza la recuperación y el crecimiento.

La proteína desempeña un papel relevante en la reparación de las fibras musculares dañadas durante el entrenamiento. Consumir alimentos o suplementos proteicos tras la sesión ayuda a cubrir el requerimiento diario y puede facilitar la recuperación muscular, aunque no existe evidencia contundente de que una ingesta inmediata marque una diferencia significativa en todos los casos.

La recomendación general para quienes entrenan fuerza es consumir entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, ajustando el aporte según el objetivo y la intensidad del ejercicio.

Una fuente de proteína vegetal es la avena. Aquí te contamos cómo preparar un bowl de avena con diversas frutas, ideal para comer después del gimnasio.

Bowl de avena con frutas: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara esta avena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 taza de avena tradicional

2 tazas de agua o leche (puede ser vegetal)

½ taza de fresas frescas, cortadas en trozos

2 plátanos

½ taza de blueberry (arándanos azules) frescos

1 cucharadita de semillas de chía (opcional)

1 cucharada de miel o endulzante al gusto (opcional)

Preparación:

1. Calentar el agua o leche en una cacerola hasta que llegue a hervor.

2. Agregar la avena y cocinar a fuego bajo, removiendo ocasionalmente, hasta que alcance una consistencia cremosa (unos 5-7 minutos).

3. Servir la avena en un bowl.

4. Colocar las fresas, el plátano y blueberry por encima.

5. Añadir semillas de chía si se desea, y endulzar con miel u otro endulzante.

Beneficios de cada ingrediente:

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Avena:

Fuente de carbohidratos complejos, fibra soluble y proteínas vegetales. Promueve la saciedad, ayuda a regular los niveles de glucosa y contribuye a la salud digestiva.

Fresas:

Aportan vitamina C, antioxidantes y fibra. Favorecen la salud del sistema inmunológico y ayudan a contrarrestar el daño celular causado por radicales libres.

Blueberry (arándanos azules):

Contienen altas concentraciones de antioxidantes, sobre todo antocianinas. Se asocian con efectos positivos sobre la memoria, la salud cardiovascular y la protección frente a la inflamación.

Semillas de chía:

Fuente vegetal de ácidos grasos omega 3, fibra y minerales como calcio y magnesio. Contribuyen al control del colesterol y a la salud intestinal.

Miel:

Proporciona energía rápida y algunos compuestos antimicrobianos. Su consumo debe moderarse debido a su aporte calórico.

Este bowl combina ingredientes que ofrecen energía, antioxidantes y nutrientes esenciales, adecuados para el desayuno o un refrigerio saludable.