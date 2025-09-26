México

Rescatan a menor de edad secuestrado en Tlalnepantla de Baz tras operativo de seguridad

Por estos hechos, fueron detenidos dos personas y se incautaron diversas drogas

Por Jorge Contreras

Rescatan a adolescente que estaba
Rescatan a adolescente que estaba secuestrado en Tlalnepantla de Baz (Gob. Tlalnepantla)

Un adolescente de 17 años que había sido privado de la libertad fue localizado y reintegrado con su familia en buen estado de salud, gracias a un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la policía municipal de Tlalnepantla de Baz.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre, cuando cuatro hombres encapuchados ingresaron a un local comercial, amagaron con un arma de fuego a una persona y posteriormente sustrajeron al menor.

Los sujetos huyeron a bordo de una camioneta Honda CRV con dirección a la avenida Gustavo Baz, una de las vialidades principales del municipio.

Ante la denuncia presentada, las autoridades desplegaron labores de inteligencia e investigación en la zona. Estas acciones permitieron ubicar y rescatar al joven en buen estado de salud, así como identificar a los presuntos responsables del secuestro.

Detienen a dos personas

Autoridades lograron la detención de
Autoridades lograron la detención de dos personas, señaladas de participar en el secuestro (Foto: SSEM)

En distintos puntos de Tlalnepantla fueron detenidos Raúl “N”, de 25 años, y Carlos “N”, de 23 años, a quienes se les aseguraron diversas dosis de sustancias con apariencia de narcóticos.

El primero fue detenido en calles de la colonia Santa María Tlayacampa; el segundo, en calle Ixtlahuaca esquina con Tlalnepantla, en la colonia Isidro Fabela.

Entre lo decomisado se encontraron bolsas con hierba verde con características propias de la marihuana, empaques con polvo blanco similar a la cocaína, además de cápsulas que podrían contener cristal. También se les incautó un cargador y cartuchos útiles de arma de fuego.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica. La FGJEM indicó que se continuará con las investigaciones para dar con el paradero de los otros implicados en el delito.

Autoridades mexiquenses lograron la incautación
Autoridades mexiquenses lograron la incautación de diversas drogas, cargador y cartuchos útiles de arma de fuego (Foto: SSEM)

La SSEM destacó que el éxito de este operativo fue resultado de la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales, lo que permitió no solo salvaguardar la integridad del menor, sino también retirar de las calles a dos individuos vinculados con presuntas actividades delictivas.

Con este caso, autoridades mexiquenses reiteraron su compromiso de atender de manera inmediata los reportes ciudadanos relacionados con delitos de alto impacto, como la privación ilegal de la libertad, y exhortó a la población a continuar denunciando cualquier hecho sospechoso a través de los canales oficiales.

