México

Repartidora mexicana denuncia hostigamiento xenófobo de mujer estadounidense en Texas: “Habla tu idioma en México”

La conductora de entrega de alimentos fue increpada y acusada de quitar empleos por una mujer estadounidense, generando indignación en redes sociales

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La conductora mexicana fue acosada
La conductora mexicana fue acosada por una mujer que la llamó ilegal y le pidió regresar a México, mientras los usuarios comentaban indignados.

Un video compartido en TikTok este miércoles 24 de septiembre ha causado indignación y debate sobre discriminación y xenofobia en Estados Unidos. En las imágenes se observa a una mujer estadounidense confrontando y acusando a una conductora mexicana de la aplicación de entrega de comida a domicilio DoorDash de ser “ilegal” y le dice que regrese a México, en pleno Flower Mound, un pueblo de Texas.

El video muestra cómo la mujer estadounidense increpa a la repartidora, llamándola repetidamente “ilegal” y cuestionando su derecho a estar en la zona. “¿Sabes qué? Porque eres ilegal, ¿y sabes qué? No vives en Flower Mound y andas de puerta en puerta, ¿sabes qué? ¿Por qué tienes derecho a estar aquí en un coche ilegal?”, le dice en el clip, mientras la repartidora mexicana permanece tranquila y sonríe ante los comentarios.

En el intercambio, la agresora le exige a la conductora hablar “su idioma en México” y la acusa de quitar empleos, lo que genera risas por parte de la víctima. Posteriormente, toma fotos de su rostro y matrícula, lo que algunos interpretaron como una amenaza implícita de denunciarla ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de exigirle que muestre su licencia de conducir. La repartidora respondió con calma e ironía, preguntando si era policía, lo que provocó más risas y evidenció el absurdo de la situación.

La repartidora mexicana de DoorDash
La repartidora mexicana de DoorDash se enfrentó con calma al acoso de una mujer en Flower Mound, provocando debate sobre respeto y diversidad.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando comentarios de apoyo hacia la víctima y críticas a la mujer que la acosó. La TikToker que compartió el material escribió: “¿Hasta cuándo continuarán estos actos de discriminación y xenofobia? ¿Cuándo entenderán que todos tenemos derecho a ser y expresarnos en nuestro idioma y a ser tratados con respeto?”.

Los usuarios de TikTok señalaron que el incidente refleja un fenómeno mayor de acoso hacia trabajadores migrantes, especialmente en empleos considerados “precarios”, como la entrega de comida, donde no existen protecciones laborales completas ni seguros médicos. Algunos internautas se burlaron del comportamiento de la mujer, apodándola como “Karen” por su actitud hostil y exagerada hacia la repartidora mexicana.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la importancia de respetar la diversidad cultural y lingüística en Estados Unidos, donde millones de trabajadores migrantes realizan labores esenciales mientras enfrentan discriminación y prejuicios. La reacción calmada de la conductora mexicana y la viralización del video también han servido para visibilizar estos comportamientos y fomentar una discusión sobre la tolerancia y el respeto en espacios públicos y laborales.

@

♬ -

Este tipo de incidentes reafirman la necesidad de políticas y campañas educativas que promuevan la inclusión y sancionen la xenofobia, además de generar conciencia sobre el valor del trabajo de los migrantes en sectores críticos como la entrega de alimentos, donde su contribución es significativa para la economía y la vida cotidiana de la población.

Temas Relacionados

repartidora mexicanaTexasFlower Moundviralxenofobiaestadounidensemexico-virales

Más Noticias

MTU 2025: lo que debes saber si eres cuentahabiente del Banco del Bienestar

A partir de octubre entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU) como medida contra fraudes bancarios. Sin embargo, las cuentas del Banco del Bienestar tendrán un trato distinto

MTU 2025: lo que debes

Alianza entre UNICEF y el Consejo Ciudadano fortalece la seguridad infantil rumbo al Mundial 2026

La colaboración busca prevenir riesgos de violencia, trata y explotación infantil

Alianza entre UNICEF y el

Entre albergues saturados y perros sin hogar, Carlitos espera una familia que lo adopte: “Tiene miedo de volver a ser abandonado”

En México, se estima que al menos 29.7 millones de perros y gatos viven en las calles, y cada año se abandonan aproximadamente 500 mil animales más

Entre albergues saturados y perros

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”: Adán Augusto López por caso de La Barredora

El exgobernador de Tabasco declaró que el nombramiento de “El Comandante H” como secretario de Seguridad estatal dio resultados positivos en secuestros y extorsiones

“No me siento mal por

Popocatépetl hoy: volcán registró 37 emisiones este 26 de septiembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 37
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No me siento mal por

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”: Adán Augusto López por caso de La Barredora

Eneyda Rocha habla sobre el estado de salud de su hija menor por ataque armado en Culiacán, Sinaloa

Congreso de Sinaloa aprueba reforma constitucional contra la extorsión

DEA mantiene alerta internacional por la captura de Ismael ‘Mayito Flaco’ Zambada Sicairos, líder de La Mayiza

Desaparece Angie Miller, pareja del cantante colombiano B King asesinado en Edomex: emiten ficha de búsqueda

ENTRETENIMIENTO

Famosa ex conductora de Venga

Famosa ex conductora de Venga la Alegría se integra a Hoy con su esposo | Video

Las 10 mejores series que no puedes perderte este fin de semana en HBO Max México

Abogado de Universal Music advierte a Christian Nodal tras caso de presunta falsificación de contratos: “Corrige el camino”

“Lavaba platos con el Rolex”: Roberto Palazuelos recuerda cuando trabajó indocumentado en Londres antes de la fama

Nodal comparte un mensaje para estudiantes de UANL: “Lo más cercano que tengo a un título de universidad son 6 Grammys”

DEPORTES

Así fueron los atuendos que

Así fueron los atuendos que usaron los luchadores del CMLL como Pokémon en la función de la Arena México

Místico lidera al Team Hawlucha y vence al Team Machamp en la Arena Pokémon

La biología detrás de las mascotas del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?