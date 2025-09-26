México

Juan Ramón de la Fuente participa en asamblea de la ONU: “En México es tiempo de mujeres y nos ha ido muy bien”

En materia de migración, el canciller reiteró que México dará toda la protección a las y los migrantes mexicanos

Por Omar Tinoco Morales

El Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participó este jueves en el debate general de la 80 Asamblea General de la ONU, donde manifestó que “en México es tiempo de mujeres” y por ello se pronunció a favor de que el organismo designe en su siguiente periodo a una Secretaria General.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller expuso que “la soberanía es irrenunciable”, aunque el gobierno se mantendrá siempre dispuesto a la colaboración multilateral.

Además, ante los líderes mundiales, destacó que gracias al cambio de modelo económico se logró sacar de la pobreza a 13 millones de personas.

Juan Ramón de la Fuente participó en foro sobre la democracia

El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente advirtió que la defensa de los migrantes representa una de las principales pruebas de legitimidad para las democracias actuales, al participar el 24 de septiembre en el foro “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, impulsado por los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay.

Durante su intervención, De la Fuente subrayó que los flujos migratorios evidencian la urgencia de garantizar derechos y condiciones de dignidad para quienes se ven obligados a desplazarse internacionalmente. El funcionario también transmitió los saludos de la presidenta Claudia Sheinbaum y remarcó que la comunidad internacional enfrenta obstáculos para fortalecer la democracia sin un multilateralismo más sólido y sin restricciones al derecho de veto.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) insistió en la necesidad de renovar los mecanismos de colaboración internacional y avanzar hacia consensos que impidan bloqueos derivados del derecho de veto en órganos multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU.

Según De la Fuente, sin reformas reales en la estructura de la gobernanza internacional, los esfuerzos por consolidar sistemas democráticos resultan insuficientes.

