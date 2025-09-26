México

Hospitalizan de emergencia a hijo de Eduin Caz

El vocalista de Grupo Firme mostró imágenes junto a su hijo Eduin Gerardo en el hospital

Por Armando Guadarrama

Eduin Caz se ausenta de los ensayos de los premios Juventud 2025 por la salud de su hijo (Instagram/@eduincaz)

La noticia sobre la hospitalización de emergencia de Eduin Gerardo, hijo mayor de Eduin Caz, ha generado una oleada de mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales, especialmente tras la publicación de imágenes que muestran al menor en proceso de recuperación.

La familia del vocalista de Grupo Firme optó por mantener en reserva los detalles médicos, pero la información compartida por el propio cantante permitió confirmar que la cirugía fue exitosa y que el niño de diez años se encuentra fuera de peligro.

La situación obligó a Eduin Caz a ausentarse de los ensayos previos a los premios Juventud 2025, lo que despertó inquietud entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

A través de su perfil en redes sociales, el intérprete publicó fotografías desde la habitación hospitalaria, donde se le ve acompañando a su hijo durante la recuperación.

La familia de Eduin Caz mantiene en reserva los detalles médicos tras la exitosa cirugía de su hijo (IG)

En su mensaje, expresó: “Gracias a Dios todo bien en la cirugía. Una disculpa por el retraso y no llegar a los ensayos. Ahora sí, ahí les voy premios Juventud. Amá, prende la tele a las 17:00”, palabras que buscaron tranquilizar a sus seguidores y explicar su ausencia temporal.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Entre los mensajes de aliento destacó el de Jhonny Caz, hermano de Eduin y también integrante de Grupo Firme, quien escribió:

“Primero lo primero, Gad mi Yayo ya está bien y acá te estamos esperando en Panamá”. Este comentario reforzó la percepción de que, pese al momento delicado, el menor ya se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Jhonny Caz expresa su apoyo a Eduin y celebra la recuperación del menor (IG)

Hasta el momento, ni Eduin Caz ni Daisy Anahy, madre del niño, han revelado el motivo específico que llevó a la intervención quirúrgica. Ambos han optado por la discreción respecto al diagnóstico, limitándose a compartir que la operación resultó favorable.

Las imágenes difundidas muestran al niño acompañado por su padre, quien permaneció a su lado durante todo el procedimiento y la estancia en el hospital.

La noticia también impactó en la agenda profesional de Eduin Caz. Tras confirmar la mejoría de su hijo, el cantante anunció que sí viajará a Panamá para participar en los premios Juventud 2025, aunque no pudo asistir a los ensayos generales.

Aseguró que llegará a tiempo para el espectáculo en vivo, lo que fue valorado por sus seguidores como una muestra de compromiso tanto con su familia como con su carrera artística.

El cantante confirma que su hijo está fuera de peligro y comparte imágenes desde el hospital (IG)

El evento, que contará con la conducción de Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, reunirá a figuras como Camilo, Gloria Trevi, Camila Fernández, Bad Gyal, Yami Safdie y Xavi.

Además, se rendirá homenaje a personalidades como Carlos Vives y Myke Towers en la categoría “Agentes de cambio”. La presencia de Grupo Firme y, en particular, la de Eduin Caz tras este episodio familiar, ha sido resaltada por la audiencia, que reconoce la manera en que el artista ha equilibrado sus responsabilidades personales y profesionales.

