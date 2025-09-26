Desalojo de jóvenes cantando en el Metro de la CDMX genera reacciones en redes sociales

Video muestra a policías de la SSC intentando desalojar a dos jóvenes en el Metro de CDMX.

Un video difundido en redes sociales muestra a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México intentando desalojar a dos jóvenes dentro de un vagón del Metro.

El registro, que circula tanto en TikTok como en X (antes Twitter), ha generado reacciones divididas entre usuarios, debido a las distintas interpretaciones que acompañan su publicación.

En las imágenes se observa a los jóvenes junto a una bocina portátil, mientras policías del Metro les piden que se retiren. Los jóvenes se resisten inicialmente, y varios pasajeros intervienen en su defensa, lo que provoca jaloneos y momentos de tensión.

No se aprecia que los jóvenes estén cantando ni solicitando dinero de forma explícita, por lo que las versiones sobre su actividad provienen únicamente de los textos que acompañan los videos.

En X, la cuenta @EsdeProfugos afirma que los jóvenes no pedían dinero y que simplemente estaban expresándose de forma pacífica. “No robaban, no molestaban. Solo cantaban”, señala la publicación, que ha generado críticas hacia el actuar de los policías, acusados de reprimir expresiones juveniles sin justificación.

Fueron retirados unos jóvenes del metro de la CDMX, denuncian que solo cantaban sin pedir dinero, sin embargo hay otra versión que confirma que si cantaban por dinero. Crédito: Cuenta de X @esdeprofugos2

Los comentarios que acompañan el video reflejan indignación, y muchos usuarios cuestionan la proporcionalidad del operativo frente a una acción que, según ellos, no representaba una amenaza.

Por otro lado, el mismo video en TikTok presenta una narrativa distinta. En la descripción se asegura que los jóvenes sí estaban pidiendo dinero para continuar sus estudios.

Además, se denuncia que los policías tienen órdenes de retirar a quienes no “cooperen” con ellos, insinuando una práctica informal de cobro para permitir actividades dentro del Metro. El tono irónico del texto que califica a los estudiantes como “peligrosisisimos” refuerza la crítica, aunque desde una perspectiva más sarcástica.

Pasajeros intervinieron en defensa de los jóvenes, provocando momentos de tensión y jaloneos en el vagón.

Infobae México consultó con autoridades de la SSC y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) sobre los hechos, sin embargo, no han emitido una postura oficial sobre este caso.

En comunicados previos, el STC ha señalado que toda actividad artística o comercial dentro del Metro debe contar con autorización previa y realizarse en espacios designados, como parte del programa “Cultura Metro”.

El incidente ha reabierto el debate sobre el uso del espacio público, la regulación de expresiones juveniles y los criterios de intervención en el transporte colectivo.

Mientras las versiones contrastan y el video sigue generando conversación, el caso pone en evidencia las tensiones entre orden institucional, cultura urbana y percepción ciudadana, así como la necesidad de revisar protocolos que definan con mayor claridad qué tipo de actividades pueden considerarse disruptivas o legítimas dentro del sistema.