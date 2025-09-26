México

Congreso de Sinaloa aprueba reforma constitucional contra la extorsión

La modificación al artículo 73 de la Constitución permitirá unificar criterios legales y fortalecer la respuesta ante delitos graves en todo el país

Por Carlos Salas

Guardar
El esfuerzo se suma para
El esfuerzo se suma para dotar al Congreso de la Unión de la facultad de legislar de manera uniforme sobre extorsión, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. (FOTO: H. Congreso de Sinaloa)

La reciente aprobación de la minuta para reformar la Constitución en materia de extorsión por parte del Congreso de Sinaloa representa un paso relevante en la lucha contra este delito en México.

Con esta decisión, adoptada el 25 de septiembre de 2025 en Culiacán, la legislatura estatal se suma al esfuerzo nacional para dotar al Congreso de la Unión de la facultad de legislar de manera uniforme sobre extorsión, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Durante la sesión extraordinaria que clausuró el Segundo Período Extraordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 65 Legislatura, las diputadas y diputados sinaloenses votaron a favor de la minuta enviada por el Congreso de la Unión.

Este documento, previamente avalado por la Cámara de Senadores el 24 de septiembre y remitido a los congresos estatales y de la Ciudad de México, propone la reforma del artículo 73 de la Constitución.

La reforma busca atacar el
La reforma busca atacar el alza de extorsiones en el estado. (Foto: Congreso del Estado de Sinaloa)

El objetivo central es facultar al Congreso federal para expedir una ley general que defina los tipos penales y las sanciones aplicables a la extorsión, con el fin de establecer criterios homogéneos en todo el país.

La reforma constitucional aprobada en Sinaloa responde a la necesidad de consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un plan estructurado en cinco ejes principales.

Ejes que contemplan la medida antiextorsión

El primero contempla la realización de detenciones mediante labores de investigación e inteligencia. El segundo impulsa la creación de Unidades Antiextorsión en los estados, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta local.

El tercer eje se enfoca en la aplicación de un protocolo específico para la atención de víctimas, mientras que el cuarto prioriza la capacitación de los operadores encargados del manejo de crisis y la negociación en situaciones de extorsión. Finalmente, el quinto eje prevé la implementación de una campaña nacional de prevención, orientada a sensibilizar y proteger a la ciudadanía.

Sinaloa supera los 300 mil
Sinaloa supera los 300 mil afiliados en la campaña de afiliación de Morena, mismos quienes dirigen las elecciones en los poderes legislativos. (Morena)

La modificación al artículo 73 de la Carta Magna no solo otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre extorsión, sino que también amplía su competencia para expedir leyes generales en otros delitos graves.

Entre estos se incluyen el secuestro, la desaparición forzada de personas, otras formas de privación ilegal de la libertad, la trata de personas, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como delitos electorales.

Esta ampliación busca uniformar los criterios legales y las sanciones en todo el territorio nacional, con el objetivo de combatir la impunidad y garantizar una mayor protección a las víctimas.

La reforma permitirá establecer un marco legal común que facilite la investigación, persecución y sanción de la extorsión y otros delitos graves, contribuyendo a reducir los espacios de impunidad y a fortalecer la legitimidad del sistema de justicia penal en México.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánExtorsiónCongresoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Abogado de Universal Music advierte a Christian Nodal tras caso de presunta falsificación de contratos: “Corrige el camino”

Ulrich Richter Morales aseguró que la disquera le sigue pagando regalías al cantante, pero él no ha cobrado

Abogado de Universal Music advierte

Libros de Amazon México más populares para comprar este 26 de septiembre

Estas son las historias disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros de Amazon México más

Por qué deberías consumir hinojo todos los días: ventajas para tu salud

Esta planta aromática, es utilizada desde la antigüedad tanto en la cocina como en la medicina natural

Por qué deberías consumir hinojo

Carreras en la FES Acatlán: conoce la oferta académica de este plantel de la UNAM

La FES Acatlán es uno de los planteles más importantes de la UNAM en el Estado de México; ofrece 17 carreras y diversos posgrados en múltiples disciplinas.

Carreras en la FES Acatlán:

Congelamiento de créditos INFONAVIT 2025: así puedes mantener fija tu deuda

Con esta medida, los derechohabientes podrán planear mejor sus finanzas familiares

Congelamiento de créditos INFONAVIT 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA mantiene alerta internacional por

DEA mantiene alerta internacional por la captura de Ismael ‘Mayito Flaco’ Zambada Sicairos, líder de La Mayiza

Desaparece Angie Miller, pareja del cantante colombiano B King asesinado en Edomex: emiten ficha de búsqueda

Quién es Alberto Camarillo Zavala, jefe regional de la FGE secuestrado y asesinado en Guanajuato

“Hay que perseguir el delito”: Sheinbaum tras polémicas de la iglesia La Luz del Mundo

DEA revela que el Cártel de Sinaloa “lavó millones” en bancos de EEUU tras acusar a 26 de sus líderes en Illinois

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Universal Music advierte

Abogado de Universal Music advierte a Christian Nodal tras caso de presunta falsificación de contratos: “Corrige el camino”

“Lavaba platos con el Rolex”: Roberto Palazuelos recuerda cuando trabajó indocumentado en Londres antes de la fama

Nodal comparte un mensaje para estudiantes de UANL tras abucheos contra su esposa Ángela Aguilar: “Somos el futuro de México”

“Te va a ir mal”: la supuesta advertencia que Cristy Nodal le hizo a su hijo antes de la entrevista con Adela Micha

Wendy Guevara revela que algunos cantantes temen entrar a La Casa de los Famosos México por miedo a la funa: “Es muy tóxico”

DEPORTES

Así fueron los atuendos que

Así fueron los atuendos que usaron los luchadores del CMLL como Pokémon en la función de la Arena México

Místico lidera al Team Hawlucha y vence al Team Machamp en la Arena Pokémon

La biología detrás de las mascotas del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?