Congelamiento de créditos INFONAVIT 2025: así puedes mantener fija tu deuda

Congelamiento de créditos en el Infonavit (Crédito: Infonavit y Cuartoscuro)

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) continúa con el programa de Congelamiento de Créditos, cuyo objetivo es brindar estabilidad financiera a los derechohabientes que cuentan con un financiamiento activo.

Con esta estrategia, los trabajadores que se adhieran podrán despedirse de los aumentos anuales en sus pagos, ya que sus mensualidades se mantendrán fijas durante la vigencia del crédito.

Desde noviembre del 2024, el gobierno congeló los saldos y mensualidades de 2 millones de créditos en Veces Salario Mínimo otorgados antes de 2013.

La medida pretende reducir la incertidumbre que generan los incrementos derivados de factores económicos como la inflación o el aumento en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Cómo sabes el estatus de tu préstamo?

Para obtener el status de tu cuenta Infonavit, se te pedirán ciertos datos personales (especial)

Para saber el status de tu cuenta, debes ingresar cualquiera de estos datos para verificar los beneficios que puedes obtener: número de crédito, número de seguridad social, CURP o RFC.

El Infonavit recordó que esta opción es voluntaria y que los acreditados pueden revisar si su financiamiento es elegible a través del portal Mi Cuenta Infonavit.

Posteriormente de meter tus datos personales que te piden para entrar, deberás buscar la zona donde dice saldos y movimientos en el menú, ahí podrás consultar las condiciones actuales de tu crédito.

Otra opción es ir directamente en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano.

De acuerdo con cifras del Instituto, cientos de miles de trabajadores han manifestado interés en este esquema, ya que les permite mejorar la planeación de su presupuesto familiar y destinar recursos a otras necesidades prioritarias, sin la preocupación de que la deuda aumente cada año.

El congelamiento de créditos es una herramienta clave para proteger la economía de los trabajadores. Con esta medida se busca garantizar y dar certeza sobre sus pagos mensuales y la posibilidad de liquidar su vivienda en condiciones más justas.

El Instituto invitó a los acreditados a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y a no dejar pasar la oportunidad de adherirse al programa. También recordó que el congelamiento de créditos no modifica el plazo ni el monto total del financiamiento, pero sí elimina el riesgo de incrementos inesperados.

Con esta acción, el Infonavit reafirma su compromiso de apoyar a los trabajadores en la construcción de un futuro más seguro, con la tranquilidad de pagar siempre lo mismo por su casa.