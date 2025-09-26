México

Clima: las temperaturas que predominarán este 26 de septiembre en Acapulco de Juárez

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Secretaría de Turismo)

Antes de partir del hogar, revisa la previsión meteorológica en Acapulco de Juárez para las próximas horas en este 26 de septiembre.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en Acapulco de Juárez habrá un 10% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 25°. La nubosidad será del 69% y por la noche habrá una posibilidad del 14% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en el famoso puerto de Acapulco

Acapulco de Juárez, uno de los lugares más turísticos de México ubicado en Guerrero, se caracteriza por tener un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso suben hasta 36 grados con sensación térmica de 41 grados.

En contraste, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque pocas veces han llegado a descender hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaAcapulco de JuárezGuerreromexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?

Cruz Azul sigue sin perder, Toluca y Monterrey lo persiguen, mientras Puebla y Atlas pelean por salir del fondo de la clasificación

¿Cómo marcha la tabla de

CJNG deja mensaje a comisionado de la Fiscalía General de Baja California tras recientes ataques a las instalaciones

En el texto amenazan al servidor por presunto robo de dinero

CJNG deja mensaje a comisionado

Para qué sirve aplicar vinagre de manzana en el cabello

Este ingrediente brinda humectación, brillo y salud capilar

Para qué sirve aplicar vinagre

¿Por qué sentimos celos? La UNAM lo explica

La historia evolutiva de esta emoción revela su función protectora, pero en la actualidad puede derivar en conductas dañinas

¿Por qué sentimos celos? La

Proyecto del IMSS sobre atención a pacientes con cáncer gana premio

El Instituto Mexicano del Seguro Social fue galardonado por un plan que mejora la calidad del tratamiento a pacientes oncológicos

Proyecto del IMSS sobre atención
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro presuntos miembros de

Caen cuatro presuntos miembros de Los Tanzanios tras doble cateo en Iztacalco

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

Aseguran una tonelada de metanfetamina y bolsas con fentanilo en Sonora, droga vale más de 300 millones de pesos

Encuentran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Médicos Sin Fronteras anuncian fin de su misión en Reynosa y Matamoros tras incremento de violencia y omisiones del Estado

ENTRETENIMIENTO

Paola Rojas revela cómo es

Paola Rojas revela cómo es su relación con Zague tras escandalosa separación

Cantantes se niegan a participar en La Casa de los Famosos México por “miedo” a los fans, revela Wendy Guevara

Las 10 canciones más escuchadas de Spotify México de esta semana

Cibad Hernández comparte que romance con Alicia Villarreal surgió por su contenido como influencer

Fernando Delgadillo arrancará octubre con concierto en Zacatecas: esta es la fecha

DEPORTES

¿Cómo marcha la tabla de

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?

Así reapareció Giovani dos Santos tras años de anonimato

“Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor”: Chaco Giménez lanza dardo a Martial

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”

Este es el mensaje que Sergio Ramos dedicó a la afición tras fallar el penal en el Toluca vs Rayados