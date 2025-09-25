México

Vientos CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías por fuertes rachas para hoy miércoles 24 de septiembre

Protección Civil de la Ciudad de México alertó sobre los peligros asociados por este pronóstico en la capital del país

Por Omar Martínez

Activan alerta amarilla por fuertes vientos en algunas alcaldías de la Ciudad de México para hoy miércoles 24 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes rachas de vientos para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este miércoles 24 de septiembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que en seis alcaldías de la Ciudad de México se prevén fuertes rachas de vientos para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones donde se registrarán fuertes vientos o vivir en ellas.

Protección Civil de la Ciudad de México notificó las recomendaciones a seguir por los fuertes vientos de este miércoles 24 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro/Pedro Valtierra

Se trata de las alcaldías: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, que registrarán fuertes rachas de vientos para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre.

Ante esto, en estas seis alcaldías de la Ciudad de México se activó la alerta amarilla por fuertes rachas de vientos para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre.

Debido a este pronóstico de fuertes rachas de vientos y la activación de alerta amarilla, Protección Civil de la capital del país mencionó las recomendaciones que la población debe seguir.

Recomendaciones:

- Guarda o retira objetos que puedan caer.

- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.

- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

- Utilizar cubrebocas.

Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este miércoles 24 de septiembre de las 17:15 a 20:00 horas.

Las rachas de viento previstas serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados por las fuertes rachas de vientos que se registrarán para la tarde de este miércoles 24 de septiembre:

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Objetos caídos en los caminos y carreteras

- Daños a mobiliario urbano o de la vivienda.

Seis alcaldías registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Protección Civil llamó a los habitantes de la Ciudad de México a estar atentos a los avisos oficiales de esta dependencia por si se eleva la alerta.

