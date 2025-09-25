México

Valor de cierre del euro en México este 25 de septiembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro se pagó al cierre a 21,55 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,58% frente a los 21,67 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota una disminución 0,47%, por ello desde hace un año mantiene aún un descenso del 1,32%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas previas, puso freno a dos sesiones seguidas con tendencia positiva. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue claramente inferior a la acumulada en el último año, de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo previsible ahora mismo.

El peso mexicano frente al euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Gobierno de Sheinbaum planea un presupuesto de 10.2 billones de pesos en 2026

Uno de los aspectos más destacados del presupuesto es la asignación de 1 billón 300 mil millones de pesos para obra pública

Gobierno de Sheinbaum planea un

Sentencian a 12 años de prisión a “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas

David Solórzano era identificado como jefe de plaza en la frontera de México con Guatemala

Sentencian a 12 años de

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo se encuentra la calidad

Qué son la bradipsiquia y bradilalia, condiciones que presentó Lex Ashton tras su ataque en CCH Sur

El presunto agresor fue examinado por profesionales tras ser detenido en el plantel de la UNAM

Qué son la bradipsiquia y

Adriana Pérez Cañedo se despide de su programa de radio tras más de dos décadas al aire

La periodista agradeció el cariño y la compañía que le han brindado a lo largo de su trayectoria

Adriana Pérez Cañedo se despide
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a 12 años de

Sentencian a 12 años de prisión a “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas

Decomisan un “monstruo” todoterreno con arsenal de armas largas y equipo táctico en Concordia, Sinaloa

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

“Ayúdame, me van a matar”: Rosalinda Ávalos enfrenta amenazas por juez ligado al CJNG en San Luis Potosí | Videos

Entre el Cielo y la Tierra: 500 fichas, prendas, restos óseos en Zacatecas y madres buscadoras contra la negligencia

ENTRETENIMIENTO

Adriana Pérez Cañedo se despide

Adriana Pérez Cañedo se despide de su programa de radio tras más de dos décadas al aire

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

Los Ángeles Azules rompen el silencio sobre la explosión en Iztapalapa: “Estábamos en Londres cuando pasó”

Christian Nodal podría ir a prisión por 34 demandas en presunta falsificación de contratos: “Era menor de edad”

La Granja VIP: ellos son todos los famosos que participarán en la primera temporada

DEPORTES

¿Deja el ciclismo? Isaac del

¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

CMLL Grand Prix de Amazonas 2025: perfil de las luchadoras mexicanas y extranjeras participantes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich

Pokémon x CMLL: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la presentación de Mega-Hawlucha

Juanito, Pique y Zayu: conoce la historia de las mascotas mundialistas de México