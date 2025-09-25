Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aseguró que no aumentará las medidas de seguridad de su familia y continuarán con sus actividades cotidianamente. (Gobierno de Sinaloa)

“No pasa nada. No cambia nada.” Con esta frase, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, descartó cualquier modificación en las medidas de seguridad familiar tras el ataque armado contra los escoltas que trasladaban a su nieta en Culiacán.

El incidente, ocurrido el pasado 23 de septiembre, se suma a la ola de violencia que afecta a la capital sinaloense, pero no alteró la rutina ni la percepción de riesgo del mandatario estatal.

Rocha Moya explicó que tras el intento de despojo de vehículo en el que resultaron heridas dos personas, su nieta se encuentra en buen estado y retomó sus actividades cotidianas.

Además, el gobernador subrayó que las personas lesionadas ya se encuentran fuera de peligro, según los reportes médicos más recientes.

La hija del gobernador agradeció la labor de la seguridad estatal. (Facebook/Eneyda Rocha Ruiz)

“La niña está bien, está en casa. Ayer hizo sus actividades, entonces está bien”, reiteró Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa e hija del gobernador, quien también confirmó que la menor no sufrió daños y que la familia continúa con su vida habitual.

Investigación y postura oficial

En cuanto a la investigación, Rocha Moya insistió en que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa es la única instancia responsable de esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque.

“Cualquier cosa que le agreguen tienen que ser las instancias que están investigando, es Fiscalía del Estado. La hipótesis la tiene que definir la instancia investigadora”, afirmó el gobernador, quien evitó profundizar en detalles para no interferir con el proceso.

Por su parte, la autoridad estatal calificó el incidente como un intento de robo de vehículo, descartando que se tratara de un atentado dirigido contra su familia.

El ataque dejó dos personas lesionadas; se encuentran fuera de peligro. (Facebook/Grupo De Rescate)

Asimismo, Eneyda Rocha Ruiz lamentó la situación que vivió su hija y los policías que la escoltaban, pero descartó que existiera una intención personal en el ataque.

“No fue un atentado, fue un hecho, quisieron robar el carro y, bueno, estamos aquí”, señaló la funcionaria, quien reconoció que la crisis de inseguridad en Sinaloa, y en particular en Culiacán, afecta a todas las familias, incluidas las de los servidores públicos.

Rocha Ruiz añadió que tanto ella como su hija reciben apoyo psicológico de manera regular, independientemente de la atención que puedan recibir por parte del gobierno estatal, y precisó que hasta el momento no ha habido contacto de la Federación respecto a la investigación.

Contexto de inseguridad en Sinaloa

El contexto de violencia en Sinaloa, especialmente en Culiacán, fue reconocido por la familia del gobernador quienes aseguraron enfrentar las mismas condiciones de inseguridad que el resto de la población.

Rocha Ruiz expresó su confianza en las autoridades encargadas de la seguridad y reiteró la importancia de fortalecer el tejido social para proteger a la niñez. A pesar del incidente, la familia mantiene su residencia y actividades en la ciudad, sin modificar sus rutinas ni solicitar medidas extraordinarias de protección.

En medio de la incertidumbre y la preocupación que genera la inseguridad en la región, la familia de Rocha Moya opta por continuar con su vida en Culiacán, enfocada en sus responsabilidades y en la cotidianidad, sin dejarse amedrentar por los hechos recientes.