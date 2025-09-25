México

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

La reacción de la familia ante el incidente refleja la resiliencia y la confianza en las instituciones locales, mientras las carpetas de investigación siguen su curso

Por Carlos Salas

Guardar
El gobernador de Sinaloa, Rubén
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aseguró que no aumentará las medidas de seguridad de su familia y continuarán con sus actividades cotidianamente. (Gobierno de Sinaloa)

“No pasa nada. No cambia nada.” Con esta frase, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, descartó cualquier modificación en las medidas de seguridad familiar tras el ataque armado contra los escoltas que trasladaban a su nieta en Culiacán.

El incidente, ocurrido el pasado 23 de septiembre, se suma a la ola de violencia que afecta a la capital sinaloense, pero no alteró la rutina ni la percepción de riesgo del mandatario estatal.

Rocha Moya explicó que tras el intento de despojo de vehículo en el que resultaron heridas dos personas, su nieta se encuentra en buen estado y retomó sus actividades cotidianas.

Además, el gobernador subrayó que las personas lesionadas ya se encuentran fuera de peligro, según los reportes médicos más recientes.

La hija del gobernador agradeció
La hija del gobernador agradeció la labor de la seguridad estatal. (Facebook/Eneyda Rocha Ruiz)

“La niña está bien, está en casa. Ayer hizo sus actividades, entonces está bien”, reiteró Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa e hija del gobernador, quien también confirmó que la menor no sufrió daños y que la familia continúa con su vida habitual.

Investigación y postura oficial

En cuanto a la investigación, Rocha Moya insistió en que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa es la única instancia responsable de esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque.

“Cualquier cosa que le agreguen tienen que ser las instancias que están investigando, es Fiscalía del Estado. La hipótesis la tiene que definir la instancia investigadora”, afirmó el gobernador, quien evitó profundizar en detalles para no interferir con el proceso.

Por su parte, la autoridad estatal calificó el incidente como un intento de robo de vehículo, descartando que se tratara de un atentado dirigido contra su familia.

El ataque dejó dos personas
El ataque dejó dos personas lesionadas; se encuentran fuera de peligro. (Facebook/Grupo De Rescate)

Asimismo, Eneyda Rocha Ruiz lamentó la situación que vivió su hija y los policías que la escoltaban, pero descartó que existiera una intención personal en el ataque.

“No fue un atentado, fue un hecho, quisieron robar el carro y, bueno, estamos aquí”, señaló la funcionaria, quien reconoció que la crisis de inseguridad en Sinaloa, y en particular en Culiacán, afecta a todas las familias, incluidas las de los servidores públicos.

Rocha Ruiz añadió que tanto ella como su hija reciben apoyo psicológico de manera regular, independientemente de la atención que puedan recibir por parte del gobierno estatal, y precisó que hasta el momento no ha habido contacto de la Federación respecto a la investigación.

Contexto de inseguridad en Sinaloa

El contexto de violencia en Sinaloa, especialmente en Culiacán, fue reconocido por la familia del gobernador quienes aseguraron enfrentar las mismas condiciones de inseguridad que el resto de la población.

Rocha Ruiz expresó su confianza en las autoridades encargadas de la seguridad y reiteró la importancia de fortalecer el tejido social para proteger a la niñez. A pesar del incidente, la familia mantiene su residencia y actividades en la ciudad, sin modificar sus rutinas ni solicitar medidas extraordinarias de protección.

En medio de la incertidumbre y la preocupación que genera la inseguridad en la región, la familia de Rocha Moya opta por continuar con su vida en Culiacán, enfocada en sus responsabilidades y en la cotidianidad, sin dejarse amedrentar por los hechos recientes.

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaCuliacánSinaloaFGEInseguridadNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Osezna en estado crítico: Mariana Rodríguez reacciona ante el caso en La Pastora: ¿Qué pasará con el ejemplar?

La influencer reafirmó su compromiso con el bienestar de los animales y señaló que la osa presenta una enfermedad incurable

Osezna en estado crítico: Mariana

¿Cómo usar la maicena para eliminar manchas de la cara?

Se trata de un ingrediente natural y económico, un aliado en el cuidado de la piel gracias a sus propiedades

¿Cómo usar la maicena para

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

La reprogramación del show de Ghost derivó en una velada única, donde la interacción directa entre músicos y asistentes creó una atmósfera especial

“Fui víctima de la maldición

“Banamex regresa a manos mexicanas con confianza en el proyecto de país de Sheinbaum”: Fernando Chico Pardo

El empresario mexicano destacó que su inversión, cercana a 42 mil millones de pesos, responde a la certidumbre que le genera la actual administración

“Banamex regresa a manos mexicanas

Los Ángeles Azules rompen el silencio sobre la explosión en Iztapalapa: “Estábamos en Londres cuando pasó”

Elías Mejía compartió el sentir de la banda, impactada por el accidente mientras se encontraban en gira internacional

Los Ángeles Azules rompen el
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Ayúdame, me van a matar”:

“Ayúdame, me van a matar”: Rosalinda Ávalos enfrenta amenazas por juez ligado al CJNG en San Luis Potosí | Videos

Entre el Cielo y la Tierra: 500 fichas, prendas, restos óseos en Zacatecas y madres buscadoras contra la negligencia

¿Huachicol en Pemex? Reportan que Trauwitz informó a Rocío Nahle sobre robos de combustible y no hizo nada: “Le di pruebas”

SSPC desmiente autenticidad de supuesto informe del CNI contra Sandra Cuevas

“El Doble R” del CJNG se despide en funeral: difunden supuesto mensaje para sicario asesinado en Teocaltiche, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

“Fui víctima de la maldición

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

Los Ángeles Azules rompen el silencio sobre la explosión en Iztapalapa: “Estábamos en Londres cuando pasó”

Christian Nodal podría ir a prisión por 34 demandas en presunta falsificación de contratos: “Era menor de edad”

La Granja VIP: ellos son todos los famosos que participarán en la primera temporada

Carolina Imperial y William Zepeda: los finalistas que llevan su historia y su voz a la gran final de México Canta

DEPORTES

¿Deja el ciclismo? Isaac del

¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

CMLL Grand Prix de Amazonas 2025: perfil de las luchadoras mexicanas y extranjeras participantes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich

Pokémon x CMLL: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la presentación de Mega-Hawlucha

Juanito, Pique y Zayu: conoce la historia de las mascotas mundialistas de México