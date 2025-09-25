Revelan que papás de Christian Nodal sí asistieron al cumpleaños de Inti pese a la ausencia del cantante

Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu cumplió dos años el pasado 14 de septiembre. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

Christian Nodal regresó al centro de la polémica tras la reciente celebración de cumpleaños de su primogénita Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu.

A través de sus redes sociales, la intérprete de éxitos como “Con otra” y “Mala suerte” compartió imágenes del festejo, pero más tarde se dio a conocer que el sonorense no estuvo presente.

“Como sabemos, Nodal no fue, pero tampoco mandó regalo ni tampoco la llamó”, dijo la periodista Mandy Fridam.

Sin embargo, el periodista Javier Ceriani compartió que aunque el cantante de regional mexicano no estuvo presente en la celebración envió un “insignificante” regalo.

(Instagram @cazzu)

Inti habría estado acompañada de familiares de Nodal en su cumpleaños

Entre dimes y diretes sobre el festejó de la pequeña, la comunicadora dio a conocer que aunque el esposo de Ángela Aguilar no asistió al cumpleaños de su primogénita, sí estuvieron presentes algunos familiares.

“Aunque no puedo revelar los nombres, sí, alguien cercano estuvo en el cumpleaños, alguien cercano a la familia. Alguien cercano fue, no es representación, ojo, por amor a la bebecita”, reveló.

Aunque los compañeros de Mandy Fridam insistieron por saber si habían sido los papás de Nodal quienes viajaron hasta Argentina para la celebración, la periodista se limitó a decir que fueron personas “excelentemente recibidas”.

(Captura de pantalla @cazzu)

¿Papás de Nodal estuvieron en el cumpleaños de Inti?

Pese a que Fridman guardó la identidad de los familiares que estuvieron presentes en el cumpleaños de Inti, Javier Ceriani compartió en la reciente emisión de su programa que los papás y el hermano del sonorense sí asistieron a la celebración.

“Puedo confirmar que estaban Jaime González, padre de Nodal, Cristy Nodal, madre de Christian, y Alonso, hermano de Christian Nodal, y Nodal lo vio como una traición”, señaló.

De acuerdo con el periodista, los familiares de Nodal llegaron a Argentina para visitar a su nieta y decidieron asistir a su cumpleaños, pero “tenían prohibido sacar fotos”.

(Foto: @cazzu)

Cabe recordar que tras la celebración de la menor, su equipo dio a conocer que la ausencia de Christian Nodal se debía a compromisos profesionales; sin embargo, su actitud nuevamente está generando debate sobre su paternidad.

"Si no acudió al cumpleaños de su hija Inti es porque tenía este compromiso profesional, pero que siempre está al pendiente de la niña y que no la expone en redes para que no se burlen ni la critiquen ni digan tonterías", contó Alex Rodriguez para el programa ¡Siéntese quien pueda!.