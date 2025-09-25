Madame Web arrasa en su estreno y lidera el ranking de películas en Prime Video México

Su telaraña lo conecta todo. Conoce la enigmática historia de Madame Web, uno de los personajes más importantes del Universo Spider-Man. (Sony Pictures)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está la lista de las películas más vistas en Prime Video México de esta semana.

En la cima del listado semanal se encuentra Madame Web, seguida por Riesgo bajo cero: venganza, una producción que narra el viaje de Mike a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano en el Everest. Durante el trayecto, tanto él como su guía se ven enfrentados a mercenarios, lo que los obliga a luchar por su supervivencia, la de los pasajeros y la seguridad del país. El tercer puesto lo ocupa Five Nights at Freddy’s, donde un guardia de seguridad con dificultades personales inicia su trabajo en Freddy Fazbear’s Pizza y pronto descubre que el turno nocturno esconde desafíos inesperados.

El cuarto lugar corresponde a As Good As Dead, protagonizada por Bryant (Michael Jai White), quien busca una vida tranquila en un pequeño pueblo fronterizo mexicano. Allí, establece una relación con un adolescente local que, tras la muerte de su madre, enfrenta el riesgo de ser reclutado por una pandilla. En la quinta posición se sitúa Antes de ti, la historia de Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una joven creativa que, al aceptar un empleo como cuidadora de Will Traynor (Sam Claflin), un banquero paralítico, ve transformada su perspectiva vital.

Top de películas más reproducidas en Prime Video en México

1. Madame Web

Madame Web (Créditos: Sony Pictures)

“Mientras tanto, en otro universo…”. Rompiendo con las convenciones del género, Madame Web cuenta la historia independiente del origen de una de las heroínas más enigmáticas de Marvel.

2. Riesgo bajo cero: venganza

Mike viaja a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano en el Everest. Cuando Mike y su guía se topan con mercenarios mientras viajan en un autobús se ven obligados a luchar para salvarse a sí mismos, a los pasajeros y al país.

3. Five Nights at Freddy’s

La película sigue a un atormentado guardia de seguridad cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar. (Universal Pictures)

4. As Good As Dead

(Estas son las mejores producciones para ver hoy en la plataforma de Prime Video en México) Crédito: (Prime Video)

Bryant (Michael Jai White), un hombre con un pasado misterioso, se muda a un pequeño pueblo fronterizo mexicano para empezar de nuevo y vivir una vida sencilla. Mientras está allí, se hace amigo de mala gana de un adolescente local con problemas que recientemente perdió a su madre y está siendo reclutado por la pandilla callejera local.

5. Yo antes de ti

La película está basada en una novela de Jojo Moye. (Archivo)

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

6. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

7. A Violent Man

La vida de un prisionero violento e institucionalizado se ve alterada cuando su hija distanciada solicita reunirse con él y un joven de 19 años que cumple su primera condena se convierte en su nuevo compañero de celda.

8. El pasajero

Durante su trayecto habitual de vuelta a casa en tren, un hombre de negocios felizmente casado comienza a hablar con una misteriosa pasajera. Pronto el hombre se verá envuelto en una conspiración criminal que amenaza con poner en peligro tanto su vida como la de sus seres más cercanos.

9. Trolls 3: Todos juntos

Cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que embarcarse en un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans.

10. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.