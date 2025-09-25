México

Por qué deberían de vacunarse contra el sarampión los jóvenes de entre 20 y 29 años en México

Un aumento de casos de la enfermedad causada por este virus ha levantado alerta

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(AP Foto/Mary Conlon)
(AP Foto/Mary Conlon)

Las personas jóvenes de entre 20 y 29 años en México deben vacunarse contra el sarampión debido a varios factores epidemiológicos y de salud pública:

  • Brote y aumento de casos: México, al igual que otros países, ha experimentado rebrotes de sarampión. Las personas de 20 a 29 años pueden formar parte de un grupo con esquemas incompletos de vacunación o que nunca recibieron la segunda dosis necesaria para una protección adecuada.
  • Vacunación incompleta: Durante los años 90 y comienzos de los 2000, la cobertura de vacunación en este segmento de la población pudo no haber sido óptima, lo que incrementa el riesgo de contagio.
  • Alta movilidad: La población joven tiende a viajar más, tanto nacional como internacionalmente, lo que incrementa las probabilidades de exposición y transmisión del virus.
  • Protección comunitaria: Al vacunarse, no solo se protege al individuo, sino que se contribuye a la inmunidad de grupo, disminuyendo la posibilidad de brotes en la comunidad.
  • Complicaciones serias: El sarampión puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis y, en casos extremos, la muerte, especialmente en personas no vacunadas.

Las autoridades de salud recomiendan que quienes no tienen comprobante de esquema completo de vacunación contra sarampión y rubéola, o que no recibieron dos dosis después del primer año de vida, acudan a vacunarse para evitar el riesgo de enfermedad y transmisión.

El resurgimiento del sarampión en las Américas ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de inmunización en la región, con más de 11.000 casos y 23 muertes reportadas hasta septiembre de 2025, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este aumento, que representa un salto desde los 358 casos registrados en 2024, afecta principalmente a comunidades con baja cobertura vacunal o resistencia a la inmunización, y tiene un impacto especialmente severo en los niños menores de un año, quienes presentan una tasa de 6,6 casos por cada 100.000 habitantes.

El doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, advirtió que la baja cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes, a pesar de que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación. “El sarampión es una enfermedad prevenible gracias a la vacunación, pero la baja cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes”, afirmó el doctor Salas en declaraciones recogidas por la OPS.

El análisis regional revela que Canadá, México y Estados Unidos concentran el 96% de los casos confirmados, con 4.849, 4.553 y 1.454 contagios respectivamente. En cuanto a las defunciones, México reportó 19, Estados Unidos 3 y Canadá 1. Otros países como Bolivia (320 casos), Brasil (28), Argentina (35), Belice (34), Paraguay (35), Perú (4) y Costa Rica (1) también han registrado infecciones. La OPS subraya que el 71% de los casos están vinculados a importación y el 16% corresponde a casos importados directamente, lo que resalta la influencia de la movilidad internacional y la urgencia de reforzar la vigilancia en zonas fronterizas.

Temas Relacionados

sarampiónmexico-noticias

Más Noticias

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Dieciséis competidoras fueron anunciadas en el programa semanal, con representantes de empresas globales y trayectorias contrastantes

CMLL revela a las luchadoras

¿Cuáles son los 4 Pueblos Mágicos más bonitos de Guanajuato, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial seleccionó las localidades más destacadas del estado

¿Cuáles son los 4 Pueblos

Cazzu podría iniciar una batalla legal contra Christian Nodal para conseguir la custodia absoluta de su hija Inti

Ante la ausencia del sonorense en el cumpleaños de su primogénita, la cantante argentina estaría pensando en nuevas medidas legales

Cazzu podría iniciar una batalla

La Casa de los Famosos México en vivo: arranca la novena y última gala de nominación

La novena y última gala de nominación causa tensión entre los habitantes

La Casa de los

Clara Brugada y Marcelo Ebrard analizan creación de polo de desarrollo en CDMX

De acuerdo con el funcionario, en el encuentro se analizó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para la creación de un polo de desarrollo local

Clara Brugada y Marcelo Ebrard
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Mi Niño”,

Quién es “El Mi Niño”, miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y uno de los 26 acusados por EEUU

Detienen a hombre que transportaba más de 40 kilos de presunta metanfetamina oculta en un tractocamión en Sonora

Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Cazzu podría iniciar una batalla

Cazzu podría iniciar una batalla legal contra Christian Nodal para conseguir la custodia absoluta de su hija Inti

Sale a la luz desafortunado comentario de Adela Micha en vivo, se queja de patrocinador que le paga “una madre”

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: comienza la última noche de nominación

Esta es la clasificación de ‘Animales peligrosos’, película de terror y suspenso recién estrenada en cines de México

Madame Web arrasa en su estreno y lidera el ranking de películas en Prime Video México

DEPORTES

CMLL revela a las luchadoras

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin

CMLL confirma cartelera para Noche de Campeones, los retadores fueron elegidos por los aficionados

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano