Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

El habitante de “Día” se volvió tendencia tras mandar a todo el Cuarto Noche a la placa

Por Ignacio Izquierdo

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Luego de la controvertida gala de nominación en La Casa de los Famosos México, las reacciones en redes sociales se centraron en la denominada “jugada maestra” de Shiky, la cual terminó con casi todos los participantes en la placa de nominados. La estrategia del español provocó dos cosas: una oleada de memes y una debate en redes entre los fans de Día y los fans de Noche.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La decisión de Shiky durante la nominación dejó en evidencia un hecho singular: todos los habitantes del Cuarto Noche resultaron nominados, exceptuando a Mar Contreras, quien había asegurado días antes el “pase dorado” que la convertía en finalista. La conducción encabezada por Galilea Montijo informó oficialmente la lista de nominados, compuesta por Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalilah Polanco y el propio Shiky.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En el desarrollo de los acontecimientos, el público presenció cómo la mecánica derivó en que todos los habitantes quedaran expuestos, mientras desde la producción se calificaba este giro como una estrategia destacada.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Sin embargo, entre los fans del Cuarto Noche se popularizó la acusación de “fraude”, sugiriendo que la producción habría orientado a Shiky para lograr que todos los concursantes quedaran nominados. “Se notó que le dijeron cómo votar”, argumentaron usuarios en redes, reclamando falta de autenticidad en las decisiones del participante.

Las supuestas señales que delatarían a Shiky como perpetuador de un fraude

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Los fans del Cuarto Noche identificaron, según su percepción, tres señales que alimentaron la sospecha: primero, Shiky entró a nominar sin utilizar sus lentes habituales; segundo, durante el confesionario se mostró visiblemente nervioso; y tercero, la distribución de sus votos coincidió exactamente con las recomendaciones que los panelistas comentaron previamente durante la gala. Además, algunos espectadores sumaron a la teoría que el participante “tenía un monitor enfrente”, hecho que justificaba por qué se retiró los lentes y supuestamente “leyó la pizarra al revés”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

A pesar del ambiente de especulación, la audiencia manifestó su confianza en que sus votos serán determinantes al momento de eliminar o salvar a los habitantes, manteniendo la expectativa en el desarrollo siguiente del reality.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Aunque “no se está jugando por cuartos” es evidente que los fanáticos de La Casa de los Famosos están polarizados: parte de ellos quieren que el Cuarto Noche llegue a la final y la victoria quede en algunos de sus integrantes; mientras que los entusiastas de Día están apostando todo para la victoria de Dalílah y la permanencia de Shiky en el juego.

