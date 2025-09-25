México

Las últimas previsiones para Culiacán Rosales: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir del hogar, averigua el estado del tiempo en Culiacán Rosales para las siguientes horas en este jueves 25 de septiembre.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 31 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 100%, mientras que las ráfagas de viento serán de 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 2.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 96%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se genera por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a marcar 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden subir a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La ciudad puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque pegan débilmente, pueden provocar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCuliacán RosalesSinaloamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Débora Estrella compartió misteriosa canción sobre la muerte, pocas horas antes de su letal accidente

La fallecida conductora de Telediario Matutino compartió una publicación con una canción sobre dejar huella, horas antes de perder la vida, lo que ha generado una ola de reacciones en redes sociales

Débora Estrella compartió misteriosa canción

Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

El inmueble fue revisado debido a averiguaciones por delitos de alto impacto

Incautan dosis de cocaína y

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

La mujer fue detenida en Ciudad Juárez, y se presume que los menores eran vendidos a parejas homoparentales

Así operaba la red de

Revelan que papás de Christian Nodal sí asistieron al cumpleaños de Inti pese a la ausencia del cantante

La cantante argentina organizó una fiesta temática para su primogénita en la que no estuvo presente el sonorense

Revelan que papás de Christian

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

El arquero colombiano volvió a quedar exhibido tras un remate de media cancha por parte de Santiago Homenchenko, generando molestias de la afición en CU

Otro error de Kevin Mier
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que transportaba

Detienen a hombre que transportaba más de 40 kilos de presunta metanfetamina oculta en un tractocamión en Sonora

Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

Quién es “El Silencio”, jefe de plaza del CJNG detenido por el secuestro de dos agentes federales en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Débora Estrella compartió misteriosa canción

Débora Estrella compartió misteriosa canción sobre la muerte, pocas horas antes de su letal accidente

Revelan que papás de Christian Nodal sí asistieron al cumpleaños de Inti pese a la ausencia del cantante

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Gustavo Adolfo Infante revela que Valentina Gilabert, influencer víctima de brutal ataque, intentó cobrarle una entrevista

Ranking Prime Video: las películas favoritas de HOY por el público mexicano

DEPORTES

Otro error de Kevin Mier

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

Cuándo y dónde serán los partidos amistosos que disputará Cruz Azul contra Pumas y León

Cruz Azul tendría duelo ante Pyramids FC si gana el pase a semifinales en la Copa Intercontinental

Travieso Arce paga la apuesta millonaria que perdió en la pelea Canelo vs Crawford y lanza exigencia a Saúl Álvarez

Así reaccionó David Benavidez a la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Es un gran peleador”