México

La viral reacción de Galilea Montijo al supuesto fraude en las nominaciones de La Casa de los Famosos México | VIDEO

La conductora se rindió ante la jugada estratégica que dejó a toda la casa nominada, generando miles de comentarios en redes sociales

Por Luis Angel H Mora

Guardar
La viral reacción de Galilea
La viral reacción de Galilea Montijo al supuesto fraude en las nominaciones de La Casa de los Famosos México. (ViX)

La última Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México dejó una de las escenas más comentadas y virales de la temporada.

La noche del miércoles 24 de septiembre, seis habitantes quedaron al borde de la eliminación tras los votos que definieron a los nominados finales: Shiky, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Abelito, Aldo de Nigris y Aarón Mercury. La única inmune esta semana es Mar Contreras, quien se hizo con el pase dorado y aseguró su presencia en la gran final.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

Lo que encendió aún más la conversación digital fue la reacción de Galilea Montijo, conductora del reality, luego de presenciar la jugada de Shiky en el confesionario. El comediante fue el último en votar y logró lo que nadie esperaba: colocar a todos los habitantes restantes en la placa de nominados, sorprendiendo tanto a los concursantes como a la propia producción.

En un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se ve a Galilea Montijo mirando la pantalla con asombro y soltando espontáneamente: “Votó como genio, no puedo creerlo. Qué jugada acaba de hacer Shiky”.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

Su expresión y tono transmitieron la sorpresa colectiva ante una maniobra que fue calificada en tiempo real como una de las más estratégicas de la edición.

El momento fue ampliamente compartido y comentado en redes como X y TikTok, donde varios aplaudieron la franqueza y autenticidad de Galilea. Algunos la llamaron “la voz de todos” mientras otros bromeaban sobre la rapidez con la que la presentadora asimiló la sorpresa.

La jugada maestra de Shiky, que dejó a toda la casa nominada salvo a Mar Contreras, generó también sospechas y debates sobre un posible favoritismo o intervención de la producción, aunque nada ha sido confirmado hasta el momento.

Última nominación de La Casa
Última nominación de La Casa de los Famosos México. (ViX)

En ese sentido fueron muchos más los comentarios que aseguraron que la reacción de todas las personas en el foro de televisión eran exageradas, porque ya anticiparon que se gestaba un fraude. “Es como si nos hubiera estado escuchando todo el tiempo”, dijo también la conductora.

Lo que es cierto es que la decisión coloca bajo tensión máxima a los seis nominados, quienes este domingo enfrentarán la última Gala de Eliminación antes de la cita final del reality más visto en México.

Por ahora, la conversación gira en torno a quién será el próximo expulsado y si se repetirá un momento tan impactante como el que Galilea Montijo y la audiencia vivieron en directo. Lo que es seguro es que la temporada 2025 está cerca de cerrar con broche de oro y con las últimas nominaciones, las cuales fueron de impacto.

Así reaccionaron en el foro Crédito: Instagram/moises_casab

Temas Relacionados

Galilea MontijoLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025NominacionesShikyredes socialesmexico-viralesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Osezna en estado crítico: Mariana Rodríguez reacciona ante el caso en La Pastora: ¿Qué pasará con el ejemplar?

La influencer reafirmó su compromiso con el bienestar de los animales y señaló que la osa presenta una enfermedad incurable

Osezna en estado crítico: Mariana

¿Cómo usar la maicena para eliminar manchas de la cara?

Se trata de un ingrediente natural y económico, un aliado en el cuidado de la piel gracias a sus propiedades

¿Cómo usar la maicena para

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

La reacción de la familia ante el incidente refleja la resiliencia y la confianza en las instituciones locales, mientras las carpetas de investigación siguen su curso

Rubén Rocha Moya descarta cambios

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

La reprogramación del show de Ghost derivó en una velada única, donde la interacción directa entre músicos y asistentes creó una atmósfera especial

“Fui víctima de la maldición

“Banamex regresa a manos mexicanas con confianza en el proyecto de país de Sheinbaum”: Fernando Chico Pardo

El empresario mexicano destacó que su inversión, cercana a 42 mil millones de pesos, responde a la certidumbre que le genera la actual administración

“Banamex regresa a manos mexicanas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rubén Rocha Moya descarta cambios

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

“Ayúdame, me van a matar”: Rosalinda Ávalos enfrenta amenazas por juez ligado al CJNG en San Luis Potosí | Videos

Entre el Cielo y la Tierra: 500 fichas, prendas, restos óseos en Zacatecas y madres buscadoras contra la negligencia

¿Huachicol en Pemex? Reportan que Trauwitz informó a Rocío Nahle sobre robos de combustible y no hizo nada: “Le di pruebas”

SSPC desmiente autenticidad de supuesto informe del CNI contra Sandra Cuevas

ENTRETENIMIENTO

“Fui víctima de la maldición

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

Los Ángeles Azules rompen el silencio sobre la explosión en Iztapalapa: “Estábamos en Londres cuando pasó”

Christian Nodal podría ir a prisión por 34 demandas en presunta falsificación de contratos: “Era menor de edad”

La Granja VIP: ellos son todos los famosos que participarán en la primera temporada

Carolina Imperial y William Zepeda: los finalistas que llevan su historia y su voz a la gran final de México Canta

DEPORTES

¿Deja el ciclismo? Isaac del

¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

CMLL Grand Prix de Amazonas 2025: perfil de las luchadoras mexicanas y extranjeras participantes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich

Pokémon x CMLL: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la presentación de Mega-Hawlucha

Juanito, Pique y Zayu: conoce la historia de las mascotas mundialistas de México