La viral reacción de Galilea Montijo al supuesto fraude en las nominaciones de La Casa de los Famosos México | VIDEO

La viral reacción de Galilea Montijo al supuesto fraude en las nominaciones de La Casa de los Famosos México. (ViX)

La última Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México dejó una de las escenas más comentadas y virales de la temporada.

La noche del miércoles 24 de septiembre, seis habitantes quedaron al borde de la eliminación tras los votos que definieron a los nominados finales: Shiky, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Abelito, Aldo de Nigris y Aarón Mercury. La única inmune esta semana es Mar Contreras, quien se hizo con el pase dorado y aseguró su presencia en la gran final.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

Lo que encendió aún más la conversación digital fue la reacción de Galilea Montijo, conductora del reality, luego de presenciar la jugada de Shiky en el confesionario. El comediante fue el último en votar y logró lo que nadie esperaba: colocar a todos los habitantes restantes en la placa de nominados, sorprendiendo tanto a los concursantes como a la propia producción.

En un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se ve a Galilea Montijo mirando la pantalla con asombro y soltando espontáneamente: “Votó como genio, no puedo creerlo. Qué jugada acaba de hacer Shiky”.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

Su expresión y tono transmitieron la sorpresa colectiva ante una maniobra que fue calificada en tiempo real como una de las más estratégicas de la edición.

El momento fue ampliamente compartido y comentado en redes como X y TikTok, donde varios aplaudieron la franqueza y autenticidad de Galilea. Algunos la llamaron “la voz de todos” mientras otros bromeaban sobre la rapidez con la que la presentadora asimiló la sorpresa.

La jugada maestra de Shiky, que dejó a toda la casa nominada salvo a Mar Contreras, generó también sospechas y debates sobre un posible favoritismo o intervención de la producción, aunque nada ha sido confirmado hasta el momento.

Última nominación de La Casa de los Famosos México. (ViX)

En ese sentido fueron muchos más los comentarios que aseguraron que la reacción de todas las personas en el foro de televisión eran exageradas, porque ya anticiparon que se gestaba un fraude. “Es como si nos hubiera estado escuchando todo el tiempo”, dijo también la conductora.

Lo que es cierto es que la decisión coloca bajo tensión máxima a los seis nominados, quienes este domingo enfrentarán la última Gala de Eliminación antes de la cita final del reality más visto en México.

Por ahora, la conversación gira en torno a quién será el próximo expulsado y si se repetirá un momento tan impactante como el que Galilea Montijo y la audiencia vivieron en directo. Lo que es seguro es que la temporada 2025 está cerca de cerrar con broche de oro y con las últimas nominaciones, las cuales fueron de impacto.

Así reaccionaron en el foro Crédito: Instagram/moises_casab