México

Entre el Cielo y la Tierra: 500 fichas, prendas, restos óseos en Zacatecas y madres buscadoras contra la negligencia

Madres buscadoras exhiben la negligencia institucional, el olvido estatal y buscan acelerar la identificación de personas ausentes

Por Fabián Sosa

Guardar
El colectivo Entre el Cielo
El colectivo Entre el Cielo y la Tierra expone más de 500 fichas de búsqueda en Zacatecas para visibilizar la crisis de desapariciones. (FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO)

La capital de Zacatecas fue escenario de una exposición pública en la que el colectivo Entre el Cielo y la Tierra, originario de Jalisco, instaló más de 500 fichas de búsqueda de personas desaparecidas, junto con prendas, restos óseos y objetos personales.

Según reportes de fuentes locales, la actividad se organizó de manera independiente, sin respaldo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), y estuvo dirigida a colectivos locales y nacionales con la esperanza de que familias de distintos puntos del país reconocieran pertenencias de sus seres queridos.

La jornada, que atrajo la atención de transeúntes y organizaciones civiles, formó parte de las acciones constantes de Entre el Cielo y la Tierra, un colectivo de madres buscadoras que mantienen la esperanza pese a las adversidades.

Qué sucedió en Zacatecas

La exposición se realizó sin
La exposición se realizó sin apoyo de la Fiscalía de Zacatecas y convocó a familias de todo el país para reconocer pertenencias. (Sitio web Bosque de la esperanza)

De acuerdo con información de fuentes locales, quienes forman parte de este colectivo, mantienen su fe en la posibilidad de un reencuentro, incluso frente al reconocimiento de un contexto estatal marcado por la violencia, el olvido institucional y la centralización de las búsquedas en zonas metropolitanas.

“Cada prenda, cada fotografía o cada ficha puede significar un paso para que una familia tenga certeza sobre el paradero de su ser querido”, destacaron las integrantes del colectivo, citadas por Imagen Zacatecas.

En este sentido, la iniciativa representó un esfuerzo por acelerar los procesos de identificación, muchas veces detenidos por trámites burocráticos o la presunta falta de recursos en las instituciones forenses y de procuración de justicia.

Las madres y familias de Entre el Cielo y la Tierra han sostenido evidencias de negligencia reiterada por parte de las autoridades estatales en Jalisco.

Durante una acción previa en la Glorieta de las y los Desaparecidos en Guadalajara, exigieron un cambio en la actitud institucional, pues: “Esa misma sensación de impotencia, frustración y dolor multiplicado por infinito es lo que día a día experimentamos desde que nos arrebataron un pedazo de nuestros corazones”, expresó una de las voceras en declaraciones recogidas por fuentes locales, entre ellas Imagen Zacatecas.

La exposición también incluyó un fuerte llamado dirigido a las autoridades federales y estatales para redoblar los esfuerzos investigativos y garantizar acompañamiento a las víctimas.

Suma de estrategias y mesas de diálogo

Colectivos y organizaciones civiles destacaron
Colectivos y organizaciones civiles destacaron la importancia de sumar estrategias ciudadanas ante más de 60 mil desapariciones en México. (FGJE Zacatecas)

Colectivos locales reconocieron la importancia de sumar estrategias ciudadanas ante la crisis de desapariciones en México, una problemática que supera las 60 mil personas reportadas como ausentes en los últimos años.

“Nosotras peleamos con un 99% de posibilidades de no encontrarlos con vida y nos quedamos con ese 1% de fe”, afirmó Marta Leticia, coordinadora del colectivo a fuentes locales.

La narrativa recorre historias familiares como las de Carlos Alberto Flores Alba, Cristian Alexander Valencia Ruiz o Lucero Ávalos Camarena, quienes permanecen desaparecidos y cuya ausencia ha fracturado el tejido de múltiples hogares.

La participación de Entre el Cielo y la Tierra en el estado de Zacatecas refuerza la creación de espacios alternativos de memoria colectiva y resistencia social. La visibilización de fichas, prendas e historias personales busca romper el cerco de los archivos oficiales e involucrar más a la sociedad para que ninguna persona desaparecida sea olvidada.

A pesar de que la maestra Deisy Janett Montes Márquez, Fiscal Especializada para la Atención de Desaparición Forzada, consolida su compromiso con las víctimas de desaparición mediante la realización de una mesa de diálogo mensual, las desapariciones se mantienen vigentes.

Durante el último encuentro, se revisaron los resultados de las búsquedas del mes de septiembre y “se planificó la logística para las acciones de campo en octubre, con el objetivo de eficientar los esfuerzos y avanzar en la localización de las personas desaparecidas” según la información difundida por la FGJEZ en su cuenta oficial de Facebook.

Temas Relacionados

DesaparecidosZacatecasMadres buscadorasSeguridadNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Osezna en estado crítico: Mariana Rodríguez reacciona ante el caso en La Pastora: ¿Qué pasará con el ejemplar?

La influencer reafirmó su compromiso con el bienestar de los animales y señaló que la osa presenta una enfermedad incurable

Osezna en estado crítico: Mariana

¿Cómo usar la maicena para eliminar manchas de la cara?

Se trata de un ingrediente natural y económico, un aliado en el cuidado de la piel gracias a sus propiedades

¿Cómo usar la maicena para

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

La reacción de la familia ante el incidente refleja la resiliencia y la confianza en las instituciones locales, mientras las carpetas de investigación siguen su curso

Rubén Rocha Moya descarta cambios

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

La reprogramación del show de Ghost derivó en una velada única, donde la interacción directa entre músicos y asistentes creó una atmósfera especial

“Fui víctima de la maldición

“Banamex regresa a manos mexicanas con confianza en el proyecto de país de Sheinbaum”: Fernando Chico Pardo

El empresario mexicano destacó que su inversión, cercana a 42 mil millones de pesos, responde a la certidumbre que le genera la actual administración

“Banamex regresa a manos mexicanas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rubén Rocha Moya descarta cambios

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

“Ayúdame, me van a matar”: Rosalinda Ávalos enfrenta amenazas por juez ligado al CJNG en San Luis Potosí | Videos

¿Huachicol en Pemex? Reportan que Trauwitz informó a Rocío Nahle sobre robos de combustible y no hizo nada: “Le di pruebas”

SSPC desmiente autenticidad de supuesto informe del CNI contra Sandra Cuevas

“El Doble R” del CJNG se despide en funeral: difunden supuesto mensaje para sicario asesinado en Teocaltiche, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

“Fui víctima de la maldición

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

Los Ángeles Azules rompen el silencio sobre la explosión en Iztapalapa: “Estábamos en Londres cuando pasó”

Christian Nodal podría ir a prisión por 34 demandas en presunta falsificación de contratos: “Era menor de edad”

La Granja VIP: ellos son todos los famosos que participarán en la primera temporada

Carolina Imperial y William Zepeda: los finalistas que llevan su historia y su voz a la gran final de México Canta

DEPORTES

¿Deja el ciclismo? Isaac del

¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

CMLL Grand Prix de Amazonas 2025: perfil de las luchadoras mexicanas y extranjeras participantes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich

Pokémon x CMLL: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la presentación de Mega-Hawlucha

Juanito, Pique y Zayu: conoce la historia de las mascotas mundialistas de México