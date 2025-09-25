México

Clima en Bahía de Banderas: la predicción para este 25 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves 25 de septiembre?, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Bahía de Banderas.

El clima para este jueves en Bahía de Banderas alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 23 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 4.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 99%, durante el día; y del 55%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que rondan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro una reducción de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaBahía de BanderasNayaritmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Usuarios aseguran que Ninel Conde ventiló la “trampa” de La Casa de los Famosos 3 en la prueba por el ticket dorado

El ‘bombón asesino’ manifestó su inconformidad con el triunfo de Mar Contreras como finalista

Usuarios aseguran que Ninel Conde

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Santiago Ixcuintla este 25 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en México: el pronóstico

Cuáles son los beneficios de aplicar aceite de coco en el cabello

Sus propiedades hidratantes son ideales para usar como mascarilla capilar

Cuáles son los beneficios de

Guardia Nacional: este es el significado de su logo y la relación con las culturas prehispánicas

El emblema integra aspiraciones nacionales y virtudes militares

Guardia Nacional: este es el

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Tijuana

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Adiós a la incertidumbre, conoce
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que transportaba

Detienen a hombre que transportaba más de 40 kilos de presunta metanfetamina oculta en un tractocamión en Sonora

Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

Quién es “El Silencio”, jefe de plaza del CJNG detenido por el secuestro de dos agentes federales en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Usuarios aseguran que Ninel Conde

Usuarios aseguran que Ninel Conde ventiló la “trampa” de La Casa de los Famosos 3 en la prueba por el ticket dorado

Débora Estrella compartió misteriosa canción sobre la muerte, pocas horas antes de su letal accidente

Revelan que papás de Christian Nodal sí asistieron al cumpleaños de Inti pese a la ausencia del cantante

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Gustavo Adolfo Infante revela que Valentina Gilabert, influencer víctima de brutal ataque, intentó cobrarle una entrevista

DEPORTES

Otro error de Kevin Mier

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

Cuándo y dónde serán los partidos amistosos que disputará Cruz Azul contra Pumas y León

Cruz Azul tendría duelo ante Pyramids FC si gana el pase a semifinales en la Copa Intercontinental

Travieso Arce paga la apuesta millonaria que perdió en la pelea Canelo vs Crawford y lanza exigencia a Saúl Álvarez

Así reaccionó David Benavidez a la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Es un gran peleador”