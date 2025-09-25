China abre investigación sobre medidas arancelarias y barreras comerciales de México

China ha decidido iniciar una investigación sobre los incrementos arancelarios impuestos por México a productos importados procedentes de países con los que no mantengan un acuerdo comercial, una medida que también afecta al gigante asiático con tasas de entre el 10% y el 50%.

“Seguiremos de cerca los movimientos de México en relación con los aumentos arancelarios propuestos, y llevaremos a cabo una cuidadosa evaluación de cualquier medida final”, aseguró un portavoz del ministerio de Comercio chino.

Acoso comercial

A juicio del gobierno del país asiático, cualquier incremento arancelario unilateral llevado a cabo por México, incluso en el marco de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), “sería visto como un apaciguamiento y una concesión al acoso unilateral”, en referencia a las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar aranceles a productos de todo el mundo.

En contraposición a medidas similares a las de Estados Unidos, China insta a los países a “mejorar la comunicación y la coordinación” para salvaguardar el libre comercio y el multilateralismo, “y no sacrificar los intereses de terceros bajo presiones externas”.

Relación bilateral

“China y México son importantes socios económicos y comerciales, y no deseamos que la cooperación bilateral se vea afectada negativamente. Hacemos un llamamiento para que actúe con la máxima cautela y sopese cuidadosamente las posibles consecuencias antes de emprender cualquier acción”, señaló el vocero.

China ha confirmado su oposición firme a cualquier acción que perjudique sus intereses y ha asegurado que tomará “las medidas necesarias” según los acontecimientos con el fin de proteger sus derechos e intereses legítimos.

El argumento

“No son medidas de coerción, ni contra China, ni contra un país en particular (...) Tenemos una muy buena relación con China y queremos seguir teniéndola”, expresó sobre el particular la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina del 12 de septiembre, para reducir la tensión.

De igual modo la mandataria manifestó que una comisión diplomática mexicana tiene la encomienda de explicar a sus homólogos de países como Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía y China -países con los que no se tiene tratados de libre comercio-, que la medida obedece al fortalecimiento de la economía nacional y al Plan México.

Cabe decir que las medida arancelarias propuestas por el gobierno mexicano, considera diversos sectores, entre ellos el automotriz (autos ligeros y autopartes); textil (vestido); siderúrgico; manufactura (papel, cartón, vidrio); cosmético (jabones, perfumes, cremas), y otros más.

*Con información de agencias