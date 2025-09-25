México

Cazzu podría iniciar una batalla legal contra Christian Nodal para conseguir la custodia absoluta de su hija Inti

Ante la ausencia del sonorense en el cumpleaños de su primogénita, la cantante argentina estaría pensando en nuevas medidas legales

Por Jazmín González

Cazzu podría pelear la patria
Cazzu podría pelear la patria potestad absoluta tras ausencia de Christian Nodal como padre. (Instagram)

En medio de la polémica que enfrenta Christian Nodal con Universal Music por supuesta falsificación de contratos, ha salido nueva información en torno a Cazzu y su hija Inti.

A días de la celebración de cumpleaños de la menor, la ausencia del sonorense sigue generando controversia, pues se dice que no pudo asistir por compromisos familiares.

Sin embargo, su inasistencia no sería el único factor que influye en la relación con su primogénita, pues recientemente se dio a conocer que tampoco estuvo presente económicamente, lo que podría generar una inesperada reacción por parte de la intérprete argentina.

(Instagram @cazzu)
(Instagram @cazzu)

Cazzu podría pelear con Christian Nodal la custodia absoluta de su hija Inti

Después de la celebración que “La nena trampa” organizó para su hija Inti, el programa de YouTube “Lubox TV” dio a conocer que ese solo sería un factor para que Cazzu busque la custodia absoluta de su hija.

De acuerdo con los comunicadores, su ausencia en el cumpleaños se une a las irregularidades en los pagos de manutención y su negativa para dar el permiso de que Inti viaje con su mamá mientras está de gira.

“No tiene firmado el permiso para llevarse a Inti de su país a gira, por lo cual, ella que alguna vez había decidido no librar la batalla porque el sistema judicial es machista e injusto, estaría pensando en actuar jurídicamente en Argentina”, indicaron.

(Captura de pantalla // Telemundo:
(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

Al comenzar un proceso legal en su país natal, señalaron que sería para buscar la custodia completa de Inti: “Estaría pensando en demostrar que su padre no está presente, es inconsistente y que hasta sus pagos son irregulares, por lo que pediría la patria potestad absoluta de su hija”.

Hasta ahora, la intérprete de “Con otra” no se ha pronunciado al respecto sobre dichas declaraciones, pues los temas en torno a su separación de Nodal prefiere manejarlos fuera del ojo público.

Por qué Christian Nodal no acudió al cumpleaños de Inti

Debido a que la ausencia de Nodal en el cumpleaños de Inti fue ampliamente comentada en los medios, el reportero Alex Rodriguez se puso en contacto con su equipo para cuestionarlo al respecto.

(Instagram)
(Instagram)

De acuerdo con Rodríguez, le informaron que el intérprete de “Adiós amor” no pudo asistir por compromisos laborales, pero se mantiene al pendiente de su primogénita.

"Si no acudió al cumpleaños de su hija Inti es porque tenía este compromiso profesional, pero que siempre está al pendiente de la niña y que no la expone en redes para que no se burlen ni la critiquen ni digan tonterías”, comentó en el programa ¡Siéntese quien pueda!.

