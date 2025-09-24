México

Vivienda para el Bienestar 2025: CONAVI extiende visitas domiciliarias para personas preseleccionadas

El objetivo es garantizar la atención de todas las personas preseleccionadas y exhorta a contar con la documentación completa

Por Lorna Huitrón

El objetivo es garantizar la atención de todas las personas preseleccionadas y exhorta a contar con la documentación completa

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) informó que se amplía el plazo de visitas domiciliarias dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar 2025, una medida que busca garantizar la atención a todas las personas preseleccionadas y avanzar de manera ordenada en el proceso de selección.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido en en página oficial, la institución destacó la importancia de que las y los interesados cuenten con su documentación completa, ya que este paso es esencial para continuar en la ruta que les permitirá acceder al subsidio destinado a construir, ampliar o mejorar su vivienda.

Documentos solicitados por CONAVI

La CONAVI detalló que las personas preseleccionadas deberán presentar la siguiente documentación en sus visitas domiciliarias:

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).
  • Comprobante de ingresos o, en su caso, carta de declaración de ingresos.
  • Comprobante de estado civil (acta de matrimonio, constancia de concubinato o constancia de inexistencia de matrimonio en caso de soltería).
  • Certificado de no propiedad expedido por el Registro Público de la Propiedad.
  • En caso necesario, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.
  • Carta de No Derechohabiencia (formato bajo protesta de decir verdad).
La CONAVI amplió el plazo de visitas domiciliarias del Programa de Vivienda para el Bienestar 2025, con el fin de garantizar la atención a todas las personas preseleccionadas

La institución precisó que en casos de matrimonio, concubinato o situaciones similares, será indispensable entregar la documentación de ambas personas solicitantes.

Atención directa y sin intermediarios

La CONAVI reiteró que el proceso es gratuito, personal y sin intermediarios. Por ello, exhortó a la población a desconfiar de cualquier persona que ofrezca agilizar trámites a cambio de dinero.

Además, recordó que los canales oficiales de consulta son el portal del Gobierno de México (www.gob.mx/conavi) y la página del Programa de Vivienda para el Bienestar (pvb.conavi.gob.mx), donde se publica toda la información oficial sobre convocatorias, requisitos y resultados.

Compromiso con el derecho a la vivienda

La ampliación del plazo de visitas responde al compromiso de la CONAVI por garantizar el derecho a una vivienda adecuada, un objetivo que forma parte de la política pública para democratizar el acceso a hogares dignos y seguros en el país.

Con esta medida, se busca que ninguna persona preseleccionada quede fuera del proceso por cuestiones de tiempo y que cada familia tenga la oportunidad de cumplir con los requisitos establecidos.

La CONAVI concluyó reafirmando su compromiso de trabajar para que cada vez más familias mexicanas accedan a soluciones habitacionales justas, seguras y sostenibles.

