México

Los alimentos vegetales con mayor aporte de proteína que puedes incluir en tu dieta

No solo la carne puede aportar este valioso nutriente

Por Abigail Gómez

Guardar
Estos alimentos son una alternativa
Estos alimentos son una alternativa a la carne para mantener niveles saludables de masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un macronutriente esencial que cumple funciones fundamentales en el organismo, como la formación y reparación de tejidos (músculos, piel, órganos), la producción de enzimas y hormonas, el transporte de nutrientes y la defensa inmunológica.

Se trata de un nutriente que suele asociarse con alimentos de origen animal tales como carne, pescado, lácteos o huevo y aunque también existe la proteína vegetal esta suele ser subestimanda al momento de ser considerada como fuente de este macronutriente.

Sin embargo, la proteína vegental puede ser una pieza clave para quienes busquen el incremento de su masa muscular sin tener que depender de alimentos de origen animal.

(Imagen ilustrativa infobae)
(Imagen ilustrativa infobae)

Qué es la proteína de origen vegetal

La proteína de origen vegetal es la que se encuentra en alimentos derivados de plantas. Estas proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, necesarios para funciones como la formación de tejidos, enzimas y hormonas en el cuerpo.

A diferencia de la mayoría de las proteínas animales, muchas proteínas vegetales no contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones óptimas, por lo que se consideran fuentes incompletas.

Sin embargo, al combinar diferentes alimentos vegetales durante el día, es posible obtener el conjunto completo de aminoácidos necesarios para una nutrición adecuada.

Este tipo de proteína suele ser utilizada tanto en dietas vegetarianas como en la alimentación general por sus beneficios nutricionales y su aporte de fibra, vitaminas y minerales, pero también puede ser una excelente opción para quienes busquen alternativas saludables a la carne.

Las legumbres son consideradas una
Las legumbres son consideradas una de las principales fuentes de proteína vegetal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos vegetales con mayor aporte de proteína que puedes incluir en tu dieta

Si eres vegetariano o deseas más variedad en tu dieta, los alimentos vegetales con mayor aporte de proteína suelen encontrarse en los siguientes grupos:

  • Legumbres: Lentejas, garbanzos, frijoles, soja y sus derivados (tofu, tempeh, edamame, leche de soja). La soja destaca por su alto contenido de proteína completa.
  • Frutos secos y semillas: Almendras, nueces, pistachos, semillas de chía, sésamo, linaza, calabaza y girasol.
  • Cereales integrales: Quinoa, amaranto, trigo sarraceno, avena y arroz integral. La quinoa y el amaranto contienen proteínas completas.
  • Derivados vegetales: Seitán (a base de gluten de trigo) y productos vegetales enriquecidos diseñados como sustitutos de carne.
  • Verduras: Espinaca, brócoli, guisantes y col rizada ofrecen más proteína que la mayoría de las verduras, aunque en cantidades menores frente a legumbres y semillas.
Aunque su aporte es bajo
Aunque su aporte es bajo en comparación con legumbres y semillas, existen algunas verduras que también tienen aporte relativo de proteína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos alimentos pueden combinarse para lograr un perfil proteico adecuado en dietas vegetarianas o veganas, favoreciendo el aporte de todos los aminoácidos esenciales.

Temas Relacionados

proteínamasa muscularalimentaciónnutriciónBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Habrá pago a las beneficiarias en octubre?

El programa entrega a cada participante un apoyo bimestral de 2,500 pesos

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:

Cancelan concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes a 13 minutos del inicio

La empresa Ocesa difundió un comunicado de último momento para los fans de la banda sueca en CDMX

Cancelan concierto de Ghost en

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Su pareja sentimental también fue procesada por los delitos de narcomenudeo y portación de arma

Vinculan a proceso a “El

SEP anuncia un día de descanso para este mes de septiembre: cuándo es

La reciente suspensión de clases ocurrió el pasado martes 15 del presente mes

SEP anuncia un día de

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

Algunos de los detenidos son de origen mexicano

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

Dan prisión preventiva y procesan a Jesús “F”, ligado a un esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Hallan muerto al síndico municipal de San Pedro el Alto, Oaxaca, y a su esposa

ENTRETENIMIENTO

Cancelan concierto de Ghost en

Cancelan concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes a 13 minutos del inicio

Qué ver esta noche en Disney+ México

Las mejores películas en Google en México hoy

Gomita buscó ser mamá por inseminación artificial, pero no tuvo éxito: “Quiero tener una vida de familia”

Bárbara de Regil aclara por qué huyó corriendo de sus fans en Tlalnepantla durante grabación de ‘Rosario Tijeras’

DEPORTES

Benavidez vuelve a abrir una

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”

¿Qué ha pasado con Javairo Dilrosun, jugador de las Águilas del América?

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli cuando alguien se equivoca en las transmisiones de TV Azteca

Cruz Azul vs Querétaro: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

Prensa de Chipre tunde a “Memo” Ochoa tras recibir 5 goles en su debut