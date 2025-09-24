Estos alimentos son una alternativa a la carne para mantener niveles saludables de masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un macronutriente esencial que cumple funciones fundamentales en el organismo, como la formación y reparación de tejidos (músculos, piel, órganos), la producción de enzimas y hormonas, el transporte de nutrientes y la defensa inmunológica.

Se trata de un nutriente que suele asociarse con alimentos de origen animal tales como carne, pescado, lácteos o huevo y aunque también existe la proteína vegetal esta suele ser subestimanda al momento de ser considerada como fuente de este macronutriente.

Sin embargo, la proteína vegental puede ser una pieza clave para quienes busquen el incremento de su masa muscular sin tener que depender de alimentos de origen animal.

(Imagen ilustrativa infobae)

Qué es la proteína de origen vegetal

La proteína de origen vegetal es la que se encuentra en alimentos derivados de plantas. Estas proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, necesarios para funciones como la formación de tejidos, enzimas y hormonas en el cuerpo.

A diferencia de la mayoría de las proteínas animales, muchas proteínas vegetales no contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones óptimas, por lo que se consideran fuentes incompletas.

Sin embargo, al combinar diferentes alimentos vegetales durante el día, es posible obtener el conjunto completo de aminoácidos necesarios para una nutrición adecuada.

Este tipo de proteína suele ser utilizada tanto en dietas vegetarianas como en la alimentación general por sus beneficios nutricionales y su aporte de fibra, vitaminas y minerales, pero también puede ser una excelente opción para quienes busquen alternativas saludables a la carne.

Las legumbres son consideradas una de las principales fuentes de proteína vegetal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos vegetales con mayor aporte de proteína que puedes incluir en tu dieta

Si eres vegetariano o deseas más variedad en tu dieta, los alimentos vegetales con mayor aporte de proteína suelen encontrarse en los siguientes grupos:

Legumbres: Lentejas, garbanzos, frijoles, soja y sus derivados (tofu, tempeh, edamame, leche de soja). La soja destaca por su alto contenido de proteína completa.

Frutos secos y semillas: Almendras, nueces, pistachos, semillas de chía, sésamo, linaza, calabaza y girasol.

Cereales integrales: Quinoa, amaranto, trigo sarraceno, avena y arroz integral. La quinoa y el amaranto contienen proteínas completas.

Derivados vegetales: Seitán (a base de gluten de trigo) y productos vegetales enriquecidos diseñados como sustitutos de carne.

Verduras: Espinaca, brócoli, guisantes y col rizada ofrecen más proteína que la mayoría de las verduras, aunque en cantidades menores frente a legumbres y semillas.

Aunque su aporte es bajo en comparación con legumbres y semillas, existen algunas verduras que también tienen aporte relativo de proteína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos alimentos pueden combinarse para lograr un perfil proteico adecuado en dietas vegetarianas o veganas, favoreciendo el aporte de todos los aminoácidos esenciales.