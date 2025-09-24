Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

El periodista prefiere retirar su apoyo a Susana Zabaleta tras encuentro de Ricardo Pérez con la prensa. (Cuartoscuro)

La controversia que rodea a Susana Zabaleta y Ricardo Pérez sobre su relación con la prensa sigue causando reacciones entre algunas personalidades del medio, tal es el caso de Gustavo Adolfo Infante.

A través de su canal de YouTube, el periodista de “Sale el sol” decidió retirar su respaldo a ‘La Zabaleta’ luego de los recientes encuentros que protagonizó con diferentes medios de comunicación y el video de su novio.

De acuerdo con Infante, a partir de la “ruptura” entre la cantante soprano y la prensa, la promoción de su carrera solo dependerá del canal de YouTube de ‘La Cotorisa’, donde se difundió una parodía de algunos programas de revista.

Ricardo Pérez y Slobotzky se burlaron de ‘Ventaneando’ y otros programas de televisión tras un tenso encuentro entre el standupero y su pareja, Susana Zabaleta, en el aeropuerto de la CDMX. (La Corporisa, YouTube)

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica con Ricardo Pérez

En la reciente emisión de su programa, Gustavo Adolfo Infante manifestó que la actitud de Ricardo Pérez le resultaba “súper egoísta”, pues considera que las figuras públicas deberían mostrar mayor empatía y evitar actitudes que generan divisiones dentro del medio artístico.

“El hecho de que a la hora de las patadas y los trancazos, se ponga de lado de su novio cuando ella sabe perfectamente que Ricardo Pérez tuvo un brote histérico en el aeropuerto”, recordó.

Asimismo, señaló que no hay nada de qué defender al comediante, pues después de su desagradable encuentro con la prensa hizo un sketch y mandó a parte de su personal a molestar a los reporteros.

“Fue él el que agredió, la prensa no se metía con él, la prensa no sabía quién era él, que le va muy bien en YouTube a la ‘Cotorrisa’ si, pero somos de corrales distintos. Tengo que tomar la bandera del medio y apoyar a todos los compañeros que están ahí que son profesionales”, detalló.

Los enamorados tuvieron un zafarrancho con la prensa en el aeropuerto. Crédito: TV Azteca

Apoyo para la carrera de Susana Zabaleta será por medio de Youtube, asegura Gustavo Adolofo Infante

Después de recapitular lo ocurrido, el colaborador de Imagen Televisión lamentó que Susana Zabaleta no quiera retomar su relación con la prensa.

“Susana no quiere por lo que entiendo no quiere ya nada con la prensa, lo dejó muy claro, a mí me cae muy bien la Zabaleta, la verdad, pero tengo que tomar responsabilidad de ello. Tengo que tomar un lado y tomo el lado de la prensa”, sentenció.

Sin embargo, antes de cerrar el tema, resaltó que Ricardo Pérez es “egoista”, pues solo está viendo por su bienestar: “A partir de hoy el apoyo de Susana Zabaleta es por medio de ‘La Cotorrisa’ de la prensa ya nada, a mí me parece bien (...) egoísta este cuate nada más está viendo para él”, concluyó.