Cómo hacer un pan de muerto de arcoíris, una receta deliciosa y colorida

Pan de muerto decorado de arcoíris, una manera diferente de llevar la tradición a tu mesa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las tradiciones más queridas por los mexicanos es el Día de Muertos, esta es una celebración cargada de simbolismo y elementos que permiten honrar a quienes ya fallecieron. Más allá de la fecha, todo lo relacionado a esto representa un respeto hacía lo que significa la vida después de la muerte.

Dentro de los elementos más conocidos de esta fecha está el pan de muerto, del cual existen muchas versiones, unas más originales que otras, pero la versión de arcoíris de esta preparación conserva el tradicional sabor pero con colores que lo hacen más especial.

Esta elaboración fue compartida por Cristina Dacosta, una reconocida creadora de contenido famosa por sus llamativas recetas, tanto dulces como saladas. Dentro de su canal de YouTube puedes encontrar el paso a paso de esta colorida versión, ideal para celebrar de una forma diferente.

Receta de pan de muerto de arcoíris

Esta receta es una alternativa diferente para preparar uno de los alimentos con mayor simbolismo dentro de México- - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible dentro del canal de YouTube de Cristina Dacosta mejor conocida como Dacosta’sBakery. Esta preparación es para poder elaborar 6 piezas de pan de muerto.

Ingredientes

Para el pan (todo a temperatura ambiente)

leche tibia, 75 g0

levadura instantánea en polvo, 11 g (1 sobrecito)

harina de trigo, 350 g

azúcar blanco, 90 g

huevos,150 g (3 unid)

sal, 1/2 cdta

esencia de azahar (flor de naranjo), 1 cdta. (también sirve ralladura de naranja)

mantequilla sin sal, 90 g

colorantes comestibles (en gel) naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa

Para cubrir el pan

un poco de mantequilla derretida y azúcar blanco

Preparación

Agregar la levadura en la leche tibia y mezclar (agregar una pequeña cucharadita de azúcar, para que la levadura crezca más rápido)

Tamizar la harina

Poner sobre la harina el azúcar

Integrar la harina y el azúcar con una raspa

Agregarla esa mezcla a un bowl además de los huevos, la sal y la esencia se azahar

Revolver hasta integrar por completo todos los ingredientes

Amasar la masa con las manos (hasta que se despegue de la mesa y de las manos)

Trabajar la masa hasta que deje de estar chiclosa

Cuando la masa ya esté homogénea y de depreda fácil de las manos, agregar la mantequilla

Volver a amasar hasta integrar por completo

Cuando ya esté la masa lista, formar una bolita y dejarla levar en un bowl engrasado, cubrir con un paño húmedo o plástico de cocina

Después de unos minutos ponchar la masa (quitarle todo el aire)

Separar la masa en 6 partes iguales

Pintar cada uno con los colorantes de tu preferencia y volver a amasar hasta que se integre el colorante

A cada bolita se le quita una tercera parte de masa

Con las dos terceras partes sobrantes hacer una bolita, con la otra tercera parte sobrante hacer 3 partes iguales, con dos partes hacer unos churritos del pan

Cuando ya esta la parte del churrito, presionar con tres dedos para que queden marcados sobre la masa

Ir poniéndolos sobre el pan

Con la parte sobrante hacer una bolita y ponerla en el centro

Hacer los seis panes, después dejar reposar 30 minutos para que se infle la masa

Colocarlos sobre una bandeja para hornear con papel para hornear

Después de la media hora de reposo, meterlos al horno a 170°C por 15 minutos

Sacarlos del horno y dejarlos enfriar

Untar la mantequilla derretida en el pan y después cubrirlo por completo de azúcar

Repetir el proceso con el pan faltante

Servir y probar

El pan de muerto como parte de la cultura mexicana

El pan de muerto es una representación cultural del país. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de muerto es uno de los alimentos más representativos de la cultura mexicana. Su forma y sabor están llenos de simbolismo, y este es el protagonista en las ofrendas que se hacen para celebrar el Día de Muertos.

Hay muchas maneras de poder prepararlo y existen múltiples variaciones en ingredientes, colores y sabores. Aunque muchas elaboraciones buscan mantener el tono tradicional existen otras que se arriesgan por ser más creativas o fáciles de hacer en casa.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) “la historia del pan de muerto tiene su origen en la época de la Conquista cuando los españoles, espantados por los sacrificios humanos en ceremonias religiosas por la población indígena, elaboraron un pan de trigo bañado en azúcar pintada de rojo que simbolizaba un corazón y la sangre del sacrificado”.

Sin duda alguna el pan de muerto es uno de los alimentos más esperados con la llegada del otoño, su sabor y representación dentro del patrimonio cultural del país lo convierten en un pancito que va más allá de sus ingredientes y preparación.