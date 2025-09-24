México

Cómo hacer un pan de muerto de arcoíris, una receta deliciosa y colorida

Uno de los elementos más esperados para esta temporada es este manjar cubierto de azúcar, el cual representa una de las tradiciones más bonitas del país

Por Miriam Estrella

Guardar
Pan de muerto decorado de
Pan de muerto decorado de arcoíris, una manera diferente de llevar la tradición a tu mesa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las tradiciones más queridas por los mexicanos es el Día de Muertos, esta es una celebración cargada de simbolismo y elementos que permiten honrar a quienes ya fallecieron. Más allá de la fecha, todo lo relacionado a esto representa un respeto hacía lo que significa la vida después de la muerte.

Dentro de los elementos más conocidos de esta fecha está el pan de muerto, del cual existen muchas versiones, unas más originales que otras, pero la versión de arcoíris de esta preparación conserva el tradicional sabor pero con colores que lo hacen más especial.

Esta elaboración fue compartida por Cristina Dacosta, una reconocida creadora de contenido famosa por sus llamativas recetas, tanto dulces como saladas. Dentro de su canal de YouTube puedes encontrar el paso a paso de esta colorida versión, ideal para celebrar de una forma diferente.

Receta de pan de muerto de arcoíris

Esta receta es una alternativa
Esta receta es una alternativa diferente para preparar uno de los alimentos con mayor simbolismo dentro de México- - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible dentro del canal de YouTube de Cristina Dacosta mejor conocida como Dacosta’sBakery. Esta preparación es para poder elaborar 6 piezas de pan de muerto.

Ingredientes

Para el pan (todo a temperatura ambiente)

  • leche tibia, 75 g0
  • levadura instantánea en polvo, 11 g (1 sobrecito)
  • harina de trigo, 350 g
  • azúcar blanco, 90 g
  • huevos,150 g (3 unid)
  • sal, 1/2 cdta
  • esencia de azahar (flor de naranjo), 1 cdta. (también sirve ralladura de naranja)
  • mantequilla sin sal, 90 g
  • colorantes comestibles (en gel) naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa

Para cubrir el pan

  • un poco de mantequilla derretida y azúcar blanco

Preparación

  • Agregar la levadura en la leche tibia y mezclar (agregar una pequeña cucharadita de azúcar, para que la levadura crezca más rápido)
  • Tamizar la harina
  • Poner sobre la harina el azúcar
  • Integrar la harina y el azúcar con una raspa
  • Agregarla esa mezcla a un bowl además de los huevos, la sal y la esencia se azahar
  • Revolver hasta integrar por completo todos los ingredientes
  • Amasar la masa con las manos (hasta que se despegue de la mesa y de las manos)
  • Trabajar la masa hasta que deje de estar chiclosa
  • Cuando la masa ya esté homogénea y de depreda fácil de las manos, agregar la mantequilla
  • Volver a amasar hasta integrar por completo
  • Cuando ya esté la masa lista, formar una bolita y dejarla levar en un bowl engrasado, cubrir con un paño húmedo o plástico de cocina
  • Después de unos minutos ponchar la masa (quitarle todo el aire)
  • Separar la masa en 6 partes iguales
  • Pintar cada uno con los colorantes de tu preferencia y volver a amasar hasta que se integre el colorante
  • A cada bolita se le quita una tercera parte de masa
  • Con las dos terceras partes sobrantes hacer una bolita, con la otra tercera parte sobrante hacer 3 partes iguales, con dos partes hacer unos churritos del pan
  • Cuando ya esta la parte del churrito, presionar con tres dedos para que queden marcados sobre la masa
  • Ir poniéndolos sobre el pan
  • Con la parte sobrante hacer una bolita y ponerla en el centro
  • Hacer los seis panes, después dejar reposar 30 minutos para que se infle la masa
  • Colocarlos sobre una bandeja para hornear con papel para hornear
  • Después de la media hora de reposo, meterlos al horno a 170°C por 15 minutos
  • Sacarlos del horno y dejarlos enfriar
  • Untar la mantequilla derretida en el pan y después cubrirlo por completo de azúcar
  • Repetir el proceso con el pan faltante
  • Servir y probar

El pan de muerto como parte de la cultura mexicana

El pan de muerto es
El pan de muerto es una representación cultural del país. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de muerto es uno de los alimentos más representativos de la cultura mexicana. Su forma y sabor están llenos de simbolismo, y este es el protagonista en las ofrendas que se hacen para celebrar el Día de Muertos.

Hay muchas maneras de poder prepararlo y existen múltiples variaciones en ingredientes, colores y sabores. Aunque muchas elaboraciones buscan mantener el tono tradicional existen otras que se arriesgan por ser más creativas o fáciles de hacer en casa.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) “la historia del pan de muerto tiene su origen en la época de la Conquista cuando los españoles, espantados por los sacrificios humanos en ceremonias religiosas por la población indígena, elaboraron un pan de trigo bañado en azúcar pintada de rojo que simbolizaba un corazón y la sangre del sacrificado”.

Sin duda alguna el pan de muerto es uno de los alimentos más esperados con la llegada del otoño, su sabor y representación dentro del patrimonio cultural del país lo convierten en un pancito que va más allá de sus ingredientes y preparación.

Temas Relacionados

Pan de muertoDía de MuertosRecetasmexico-recetasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Escándalo en Naucalpan por presunto cobro de ‘diezmos’ a empleados municipales

Trabajadores eran supuestamente obligados a entregar hasta el 15% de su sueldo

Escándalo en Naucalpan por presunto

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 24 de septiembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de

Sheinbaum reacciona a caso de Nicole, adolescente que murió tras una cirugía estética en Durango: “Buscamos a la familia”

La presidenta indicó que su gobierno solicitará la información para atender el caso

Sheinbaum reacciona a caso de

Sheinbaum prevé buen cierre de la economía en México para 2025: “Reporte de agosto viene mucho mejor”

Luego de que se contrajo la economía 1.2% en julio, la presidenta obtuvo datos preliminares de Hacienda y vislumbró múltiples mejoras

Sheinbaum prevé buen cierre de

“Gané Señorita Simpatía”: Mujer a la que Nodal habría ‘visto’ durante concierto es concursante de certamen de belleza

La joven aclaró todo lo que vivió durante el show del esposo de Ángela Aguilar

“Gané Señorita Simpatía”: Mujer a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum afirma que ataque contra

Sheinbaum afirma que ataque contra nieta de Rubén Rocha Moya fue para robar su camioneta: “No se descarta ninguna hipótesis”

Un policía en terapia intensiva, un atacante abatido y una investigación en curso: El robo de autos en Sinaloa

Jornada violeta en Sinaloa: Siete muertos, un bebé herido y la nieta del gobernador Rocha Moya, ilesa

Sujetos armados atacan a Dereck Olvera Juárez, director de Prevención del delito en Tulancingo, Hidalgo

Reo se fuga del Reclusorio Oriente de la CDMX, investigan a custodios y director

ENTRETENIMIENTO

“Gané Señorita Simpatía”: Mujer a

“Gané Señorita Simpatía”: Mujer a la que Nodal habría ‘visto’ durante concierto es concursante de certamen de belleza

Gimena Gómez sacude estereotipos en “90 Minutos”: una mirada feroz al fútbol y a la desigualdad social

Bu Cuarón celebra su graduación y su madre roba las miradas: ¿quién es Annalisa Bugliani?

¿Carlos Rivera entrará a La Casa de los Famosos México para apoyar a Dalílah Polanco? Esto se sabe

Sarah Bustani rompe el silencio en redes tras supuesto escándalo de infidelidad con Eugenio Derbez y Dalilah Polanco

DEPORTES

FIFA revela las mascotas oficiales

FIFA revela las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

Samir Inda, juvenil de Chivas conmueve al regalar su camiseta de debut a su madre en el Estadio Akron

¿Quién es Samir Inda? La joya de Chivas que debutó con gol a los 17 años

Atlético de San Luis vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”