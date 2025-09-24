Autoridades confirman rescate de seis nayaritas en Quintana Roo, continúan búsqueda de tres personas más

Rescatan a 6 Nayaritas en Quintana Roo (Alerta Roja Nayarit/FB)

La Fiscalía General de Nayarit informó que seis de los nueve hombres originarios de la entidad, reportados como desaparecidos en Quintana Roo, fueron localizados con vida después de 20 días de haber sido sacados por la fuerza del hotel en el que laboraban, en la ciudad de Chetumal.

De acuerdo con un comunicado oficial, los nayaritas fueron hallados en una terminal de autobuses, presentaban golpes y lesiones visibles, por lo que de inmediato recibieron protección y asistencia médica antes de ser trasladados a instalaciones oficiales para rendir su declaración.

Sigue la búsqueda pendiente de tres personas

Autoridades de Nayarit siguen con las investigaciones para dar con el paradero de tres personas que siguen en calidad de desaparecidas (Fiscalía General de Nayarit/FB)

Las autoridades estatales señalaron que, si bien este hallazgo representa un avance significativo en el caso, todavía falta ubicar a tres hombres más, quienes permanecen en calidad de desaparecidos.

La Fiscalía aseguró que mantiene coordinación con instancias federales y del estado de Quintana Roo para reforzar las labores de búsqueda.

La autoridad nayarita pudo confirmar que dichas personas habían viajado a la ciudad de Chetumal en el mes de julio para desempeñar actividades laborales en un hotel de la zona y que se desconocía su paradero desde el pasado 3 de septiembre del presente año.

Desde entonces, fue cuando un grupo armado ingresó al hotel donde las víctimas trabajaban y las obligó a salir bajo amenazas. Desde ese momento, familiares y organizaciones civiles denunciaron los hechos y exigieron la intervención de las autoridades para garantizar su localización con vida.

El caso generó preocupación en Nayarit y Quintana Roo, al tratarse de un presunto acto ligado a la violencia organizada en la región. La Fiscalía de Nayarit indicó que, tras el rescate de los seis hombres, se han iniciado los trámites necesarios para que puedan regresar a su estado y reencontrarse con sus familias.

Por su parte, colectivos de búsqueda en Nayarit manifestaron que el hallazgo de seis trabajadores con vida representa una esperanza para las familias que aún aguardan información sobre los tres desaparecidos restantes. No obstante, hicieron un llamado a no bajar la guardia y a mantener la presión para que el caso se resuelva en su totalidad.

La Fiscalía General de Nayarit subrayó que continuará informando de manera puntual sobre los avances en las investigaciones, además de reiterar su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de las tres personas que aún no han sido encontradas.