México

Aumento a refrescos y cigarros: Diputados y Hacienda discutirán propuesta el 2 de octubre

El objetivo principal será analizar las propuestas de reforma al IEPS en productos como el tabaco y bebidas azucaradas

Por Omar Tinoco Morales

El Ejecutivo federal busca enfrentar la obesidad infantil mediante medidas fiscales incluidas en el Paquete Económico 2026. Ilustración: Infobae

El próximo 2 de octubre, diputados integrantes de la Comisión de Hacienda se reunirán con altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para examinar el Paquete Económico 2026.

Según la diputada Freyda Marybel Villegas Canché, de Morena, abordarán temas que “seguramente darán mucho de qué hablar”, tal como la propuesta de elevar impuestos a bebidas azucaradas y cigarros.

El objetivo principal será analizar las propuestas de reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), enfocadas en productos como el tabaco, aquellos que contienen nicotina, bebidas azucaradas y saborizantes.

Villegas Canché precisó a la prensa que la reunión contará con la presencia de la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez; el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma; el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino; y la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García.

La diputada subrayó la relevancia de mantener un diálogo abierto y transparente en torno a estas reformas, señalando que existe “una real exposición de motivos por el incremento de estas bebidas, como la obesidad infantil y consideramos importante tomar estas medidas por parte del Ejecutivo”.

Latas de refresco (Freepik)

Diputados no cederán a presiones externas

Con relación a las posibles presiones que puedan surgir durante el proceso legislativo, Villegas Canché afirmó que la responsabilidad de la Cámara de Diputados es responder a las demandas de la ciudadanía, dejando de lado cualquier interés personal.

“Como legisladoras y legisladores tenemos la responsabilidad de dar resultados a la ciudadanía, más allá de cualquier interés personal”, sostuvo la diputada en sus declaraciones a los medios.

Además, la agenda de la comisión incluye una reunión el jueves con el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, seguida de un encuentro el viernes con agentes aduaneros, con el propósito de recabar opiniones sobre la nueva legislación en materia aduanera.

Gobierno federal busca aumentar la recaudación por estos productos

Durante la conferencia matutina del 18 de septiembre, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en el Gobierno de México, informó que la tasa actual del impuesto para 2025 es de $1.6451 por litro, y que en 2026 este importe subirá a $3.0818 por litro.

Según estimaciones gubernamentales, esta modificación permitirá alcanzar la recaudación mencionada.

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, detalló que los 41 mil millones de pesos que se obtendrán con el incremento del impuesto a las bebidas azucaradas se destinarán a cuatro estrategias principales dentro del Sector Salud.

