Aseguran que Ricardo Pérez quiso conquistar a otra famosa de Televisa antes de enamorar a Susana Zabaleta

Señalan que el comediante intentó ligar con esta conductora de televisión

Por Ignacio Izquierdo

La pareja platica detalles del
La pareja platica detalles del momento en que se conocieron. Credito: cuartoscuro

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez continúa generando atención dentro del mundo del espectáculo en México, sobre todo por los nuevos rumores que circulan sobre la pareja.

En el espacio radiofónico de Maxine Woodside, trascendió que, antes de formalizar su relación con Zabaleta, Ricardo Pérez habría mostrado interés en Galilea Montijo, destacada presentadora de televisión, actualmente en tendencia por su participación como conductora en La Casa de los Famosos México.

Galilea, supuestamente estuvo en la
Galilea, supuestamente estuvo en la mira de Ricardo Pérez (IG: @lacasadelosfamososmx)

Fue una colaboradora del equipo de Maxine quien afirmó que Ricardo Pérez tenía intenciones de acercarse a Galilea antes de iniciar algo con Zabaleta.

Ante esa versión, Maxine Woodside reaccionó con ironía y puso en duda la conciencia de Ricardo sobre la situación sentimental de Galilea, dando a entender que él no estaba a la altura de ella y de los novios que suele tener:

¿Ricardo no conoce al novio de Galilea? Digo. ¿Cómo le va a tirar el perro a Galilea que tiene un muñeco a su lado que es una cosa preciosa?”, expresó Maxine en tono de burla al aire. Además, la conductora agregó: “¿Se supone que en su cabecita pensó: ‘Le voy a echar el perro a Galilea’?”.

Susana Zabaleta y el drama con la prensa mexicana

La actriz fue abucheada en el aeropuerto. (Crédito: Instagram susanazabaleta)

En paralelo a estos rumores, Susana Zabaleta protagonizó un tenso episodio con la prensa cuando fue abucheada en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto después de un anterior encuentro donde la actriz se negó a responder preguntas y casi tropieza en el trayecto, situación que también provocó el disgusto de Ricardo Pérez. Aquel día, el comediante dijo a los medios:

“No tenemos por qué darles una entrevista, menos si vienen a buscar un chisme. No le quieren preguntar cuál va a ser la siguiente ciudad en la que se va presentar o cómo le ha ido, lo único a lo que vienen es a intentar sacar un chisme“.

Tras los abucheos, en sus redes sociales, la cantante y actriz se refirió a la actitud de los reporteros como una muestra clara de misoginia:

“Vengo llegando de Ajijic, Jalisco (...) me encuentro como a 20 reporteros a la salida de las maletas y empiezan a gritar ’prensa digna, prensa digna’, yo volteo y les digo ‘prensa digna... me empezaron a abuchear, eso es misoginia aquí y en todas partes del mundo se le llama misoginia“.

