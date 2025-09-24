Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

La droga asegurada (X/@NDGAnews)

Autoridades de Estados Unidos anunciaron el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina y el arresto de personas de origen mexicano que estarían ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) división Atalanta destacó que fueron asegurados más de 140 kilos de droga y compartió imágenes de la incautación.

“La DEA de Atlanta incautó más de 140 kilos de metanfetamina y arrestó a tres personas asociadas con el violento Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, es parte del mensaje compartido el 23 de septiembre.

Datos de las autoridades de Georgia no coinciden con la DEA

Comparativa de los informes (X/@NDGAnews/@DEAATLANTADiv)

Por su parte, la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia también publicó el 23 de septiembre los nombres de los sujetos detenidos y acusados de distribuir la droga. Sin embargo, las autoridades estatales indican que cinco personas fueron arrestadas (no tres como refiere la DEA).

De igual manera, detallan que cuatro de los detenidos son originarios de México y no contaban con los documentos necesarios para estar en territorio estadounidense. Además añaden que fueron asegurados más de 450 kilogramos de metanfetamina.

“La DEA identificó a uno de los principales traficantes como presuntamente trabajando en nombre del violento Cartel de Jalisco Nueva Generación (“CJNG”)“, se puede leer en el informe compartido a través de redes sociales.

Los mensajes fueron publicados el mismo día, el primero de las autoridades de Georgia alrededor de la 1:30 de la tarde, mientras que el mensaje de la DEA fue compartido antes de las 4:00 de la tarde. Además, al menos una de las fotografías compartidas coinciden en ambos informes.

Incluso, una de las imágenes publicadas por la DEA muestra un arma con el logo de un águila, así como algunos billetes. Los sujetos detenidos fueron identificados como:

Parte de lo asegurado (X/@DEAATLANTADiv)

Wilber Castellanos Villazana

Yamilet Calixto Sotelo

Jorge Lorenzo Manzanarez

Esteban Jacobo-Suarez

Damien Gomez-Guijarro

Acusan a dos ligados al CJNG en EEUU por fraude

Las acciones en Atlanta fueron informadas un día después de que fueran publicadas acusaciones contra un hombre y una mujer que estarían relacionados con el fraude de tiempos compartidos del CJNG.

El 22 de septiembre Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, y su media hermana Griselda Margarita Arredondo Pinzón fueron acusados de manera formal en el Distrito Este de Nueva York.

Montero Pinzón estaría relacionado con las actividades de fraude desde el año 2012, según refiere el informe.