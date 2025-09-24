México

Aldo de Nigris y Aarón Mercury habrían hecho alianza desde antes de entrar a La Casa de los Famosos 3, seguidores señalan trampa

Wendy Guevara confesó el consejo que le dio a los habitantes antes de ingresar al reality show 24/7

Por Jazmín González

Guardar
Aldo de Nigris y Aarón
Aldo de Nigris y Aarón Mercury estarían con Abelito por consejo de Wendy Guevara. Crédito: Casa de los Famosos

Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito son tres de los habitantes favoritos para llegar a la final de La Casa de los Famosos México gracias a su carisma y sus ocurrencias dentro del ‘cuarto noche’.

Sin embargo, una reciente revelación por parte de Wendy Guevara podría cambiar la percepción que el público tiene de su amistad y su estancia en la competencia.

Aldo de Nigris y Aarón
Aldo de Nigris y Aarón Mercury habrían hecho alianza desde antes de entrar a La Casa de los Famosos 3, seguidores señalan trampa (captura de pantalla)

Wendy Guevara le aconsejó a Aldo de Nigris y Aarón Mercury hacer contenido con Abelito

En una reciente emisión del podcast ‘Cómplices del desmadre’, la conductora de las post y pre-galas del reality show 24/7 reveló los consejos que le dio a los influencers antes de que arrancara la nueva temporada de la casa.

Yo le dije a Aarón y a Aldo, les dije: ‘Agárrense de Abelito y hagan mucho contenido”, confesó.

Debido a que Sergio Mayer acudió como invitado, de inmediato cuestionó la cercanía entre los creadores de contenido, pero Wendy argumentó que lo mismo le dijo a Abelito, quien antes de entrar al reality fue con Ninel Conde a su podcast.

Vino Abelito aquí con Ninel y también se lo dije a Abelito, ‘agárrate de Aarón, de Aldo y de Ninel”, agregó.

Usuarios señalan que la amistad de 'La triple A' no fue genuina. (Crédito: Podcast: Cómplices del desmadre)

La ganadora de la primera temporada del reality show no contó el objetivo que tenían sus palabras, pero algunos lo interpretaron como un consejo para convertirse en los más queridos de la temporada.

Como era de esperarse, su confesión abrió debate entre el público, mientras algunos señalaron que la amistad de los creadores de contenido se dio de manera natural, otros mencionaron que se trata de una trampa que debe ser castigada.

“Los de ‘noche’ se han llenado la boca diciendo que es favorito porque vinieron con estrategia de afuera”, colocó una internauta junto a la confesión de Wendy.

Aldo de Nigris y Aarón
Aldo de Nigris y Aarón Mercury habrían hecho alianza desde antes de entrar a La Casa de los Famosos 3, seguidores señalan trampa (ViX)

Supuesta alianza de Aldo de Nigris y Aarón Mercury también se habría hecho en la primera temporada

Ante la revelación por parte de la integrante de ‘Las perdidas’, los usuarios también recordaron que no es la primera vez que ocurre, pues en la primera temporada Ferka habló de una supuesta alianza antes de entrar a la casa.

En ese entonces, se mencionó que los famosos que ya tenían un pacto desde antes de entrar al reality show eran Poncho de Nigris, Paul Stanley, Marie Claire Harp y Sofía Rivera Torres.

Ninguno de los supuestos involucrados tuvo alguna sanción, por lo que se desconoce si la producción omitirá un castigo para el regiomontano y el influencer.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisAarón MercuryAbelitoWendy GuevaraLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

El actor es el más reciente eliminado del reality show

El Guana revela lo que

Prestadores de servicios turísticos protestan en Acapulco contra el Marinabús

Cerca de 200 prestadores de servicios de diversas playas se concentraron en el Jardín del Puerto, en el malecón, a partir de las 8 de la mañana

Prestadores de servicios turísticos protestan

Hernán Bermúdez sigue siendo militante de Morena, Luisa Alcalde da a conocer la razón

El exsecretario de Seguridad de Tabasco fue capturado la semana pasada en Paraguay, después de ser expulsado, lo trasladaron al Altiplano donde ya fue vinculado a proceso

Hernán Bermúdez sigue siendo militante

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué trámites se pueden hacer con la Llave MX?

Esta herramienta es necesaria para poder realizar el registro de septiembre

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué

Temblor hoy 23 de septiembre en México: reporte vespertino del SSN de actividad sísmica

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 23 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agresión armada en contra de

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

Dan prisión preventiva y procesan a Jesús “F”, ligado a un esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ranking Disney+ México: conoce cuáles

Ranking Disney+ México: conoce cuáles son las 10 mejores películas que roban la atención de los usuarios

Valentina Paloma cumple 18: así celebró Salma Hayek en un castillo británico a la futura heredera del emporio Kering

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Cancelan concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes a 13 minutos del inicio

Las mejores películas en Google en México hoy

DEPORTES

Las Chivas se llevan los

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”

¿Qué ha pasado con Javairo Dilrosun, jugador de las Águilas del América?

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli cuando alguien se equivoca en las transmisiones de TV Azteca