Aldo de Nigris y Aarón Mercury estarían con Abelito por consejo de Wendy Guevara. Crédito: Casa de los Famosos

Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito son tres de los habitantes favoritos para llegar a la final de La Casa de los Famosos México gracias a su carisma y sus ocurrencias dentro del ‘cuarto noche’.

Sin embargo, una reciente revelación por parte de Wendy Guevara podría cambiar la percepción que el público tiene de su amistad y su estancia en la competencia.

Aldo de Nigris y Aarón Mercury habrían hecho alianza desde antes de entrar a La Casa de los Famosos 3, seguidores señalan trampa (captura de pantalla)

Wendy Guevara le aconsejó a Aldo de Nigris y Aarón Mercury hacer contenido con Abelito

En una reciente emisión del podcast ‘Cómplices del desmadre’, la conductora de las post y pre-galas del reality show 24/7 reveló los consejos que le dio a los influencers antes de que arrancara la nueva temporada de la casa.

“Yo le dije a Aarón y a Aldo, les dije: ‘Agárrense de Abelito y hagan mucho contenido”, confesó.

Debido a que Sergio Mayer acudió como invitado, de inmediato cuestionó la cercanía entre los creadores de contenido, pero Wendy argumentó que lo mismo le dijo a Abelito, quien antes de entrar al reality fue con Ninel Conde a su podcast.

“Vino Abelito aquí con Ninel y también se lo dije a Abelito, ‘agárrate de Aarón, de Aldo y de Ninel”, agregó.

Usuarios señalan que la amistad de 'La triple A' no fue genuina. (Crédito: Podcast: Cómplices del desmadre)

La ganadora de la primera temporada del reality show no contó el objetivo que tenían sus palabras, pero algunos lo interpretaron como un consejo para convertirse en los más queridos de la temporada.

Como era de esperarse, su confesión abrió debate entre el público, mientras algunos señalaron que la amistad de los creadores de contenido se dio de manera natural, otros mencionaron que se trata de una trampa que debe ser castigada.

“Los de ‘noche’ se han llenado la boca diciendo que es favorito porque vinieron con estrategia de afuera”, colocó una internauta junto a la confesión de Wendy.

Aldo de Nigris y Aarón Mercury habrían hecho alianza desde antes de entrar a La Casa de los Famosos 3, seguidores señalan trampa (ViX)

Supuesta alianza de Aldo de Nigris y Aarón Mercury también se habría hecho en la primera temporada

Ante la revelación por parte de la integrante de ‘Las perdidas’, los usuarios también recordaron que no es la primera vez que ocurre, pues en la primera temporada Ferka habló de una supuesta alianza antes de entrar a la casa.

En ese entonces, se mencionó que los famosos que ya tenían un pacto desde antes de entrar al reality show eran Poncho de Nigris, Paul Stanley, Marie Claire Harp y Sofía Rivera Torres.

Ninguno de los supuestos involucrados tuvo alguna sanción, por lo que se desconoce si la producción omitirá un castigo para el regiomontano y el influencer.