México

Actualización climática en México este 24 de septiembre: previsión detallada por estado

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Por Infobae Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 24 de septiembre

La circulación y bandas nubosas del huracán Narda al suroeste de Jalisco, mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. El lento paso de la onda tropical núm. 34 sobre el sureste mexicano en interacción con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte, oeste y este), Tabasco (sur), Veracruz (sur) y Chiapas (norte, este y sur). Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado a divergencia y al ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noreste, oriente, centro y sur de la República Mexicana, con lluvias puntuales intensas en Puebla (sureste) y Guerrero (costa). A su vez, un frente frío se aproximará al norte de México, originando lluvias fuertes en Chihuahua, así como fuertes rachas de viento en dicha región. El monzón mexicano generará chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del territorio nacional, siendo lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional y muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 °C en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Martes 23 de septiembre: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (sureste), Guerrero (costa), Oaxaca (norte, oeste y este), Tabasco (sur), Veracruz (sur) y Chiapas (norte, este y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Zacatecas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste) y Chihuahua (noreste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Colima, Guerrero, Chiapas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz y Tabasco. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Nota: Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

ARCHIVO - El sol se
ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

