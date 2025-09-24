Activan alerta amarilla por fuertes lluvias en estas 14 alcaldías de CDMX para la noche de hoy martes 23 de septiembre

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este martes 23 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México para la noche de este martes 23 de septiembre, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este martes 23 de septiembre.

Señaló que en 14 alcaldías se esperan fuertes lluvias para la noche de esta fecha, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Las fuertes lluvias podrían estar acompañadas de granizo. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se esperan fuertes lluvias para la noche de este martes 23 de septiembre.

En estas 14 demarcaciones de la Ciudad de México fue activada la alerta amarilla por fuertes lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la capital del país.

Debido la emisión de alerta amarilla y la posible caída de granizo, Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población y dio a conocer los peligros asociados por las fuertes lluvias esperadas.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este martes 23 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 14 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este martes 23 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 14 alcaldías de la Ciudad de México para este martes 23 de septiembre será de las 19:05 a las 23:00.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Activan alerta amarilla en estas 14 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este martes 23 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.