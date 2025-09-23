México

Así quedó el valor de cierre del dólar en México este lunes 23 de septiembre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Ricardo Piña

Guardar
El dólar cotiza a 18.35
El dólar cotiza a 18.35 frente al peso mexicano, al cierre de la jornada del martes. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Al cierre de la jornada, el peso mexicano mostró una variación mínima, iniciando en 18.35, alcanzando máximos de 18.38 y mínimos de 18.30, para cerrar cerca de 18.34, lo que representó un cambio de -0.08% en un marco de volatilidad media.

Esta estabilidad reflejó un equilibrio entre señales alentadoras en el consumo y un retroceso mayor al previsto en la actividad económica

En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 18,35 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,02% comparado con el dato de la jornada previa, cuando se situó en 18,36 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 0,34%; por el contrario en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 6,93%.

El consumo interno mantiene su posición como pilar clave en la economía mexicana, impulsado por el crecimiento de 2.4% interanual en ventas minoristas durante julio, cifra que superó la previsión de 1.6% aunque quedó por debajo del 3.2% registrado el mes anterior. En términos mensuales, el incremento fue de 0.1%, dato superior al -0.1% estimado y que contrasta con la disminución previa de -0.4%. Este desempeño evidencia la resiliencia del consumo frente a la volatilidad internacional y la desaceleración de la inversión productiva.

En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, acumuló dos fechas seguidas de bajada. La volatilidad de esta semana fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

Crédito: Infobae

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Los Extraños Capítulo 2: esta es la fecha de estreno oficial en México

La cinta continuará la historia de los tres asesinados enmascarados al descubrir que Maya sigue con vida

Los Extraños Capítulo 2: esta

Laura Flores no quiere abrirse al amor tras mediática ruptura con Lalo Salazar: “Mi sanación necesita tiempo”

La actriz y cantante confiesa que la ruptura con el comunicador dejó huellas profundas y aún no está lista para una nueva relación

Laura Flores no quiere abrirse

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo del estado del oxígeno en la CDMX y Edomex

Cómo se encuentra la calidad

Denuncia Alito Moreno a Adán Augusto ante autoridades de EEUU por supuestos nexos criminales

El dirigente nacional del PRI acusó los posibles nexos de Adán Augusto con actividades ilícitas tales como robo de combustible, contrabando, lavado de dinero y de estar relacionado con el huachicol fiscal

Denuncia Alito Moreno a Adán

Qué es red pill y por qué lo relacionan con el ataque de CCH Sur

El presunto agresor, Lex Ashton “N”, fue localizado en Facebook con fotografías mostrando armas

Qué es red pill y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hernán Bermúdez Requena comparece ante

Hernán Bermúdez Requena comparece ante juez en audiencia: determinarán si será vinculado a proceso

¿Quién es Gabriela Ortega Molina? Esto se sabe sobre la alcaldesa ligada al sobrino de Caro Quintero en Veracruz

Alcalde de Uruapan advierte un levantamiento de armas por violencia de cárteles: “La gente está hasta la ching...”

Detienen en Cancún a “El Inge”, presunto autor intelectual del asesinato del líder hotelero Mario Machuca

Hallan en autobús compartimento oculto con 50 paquetes de heroína y fentanilo en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Aarón Mercury llama

Mamá de Aarón Mercury llama “chismoso” al periodista que aseguró que su hijo tuvo una relación con Wendy Guevara

Los Extraños Capítulo 2: esta es la fecha de estreno oficial en México

Laura Flores no quiere abrirse al amor tras mediática ruptura con Lalo Salazar: “Mi sanación necesita tiempo”

Acusan a Dalilah Polanco de ser la tercera entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani: “Nunca ha dicho la verdad”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

DEPORTES

¿Cuándo, dónde y a qué

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Querétaro de la jornada 10?

¡De vuelta a la F1! Así fue la primera visita de Checo Pérez a Cadillac

Terence Crawford y su equipo descarta revancha con Canelo Álvarez tras victoria en Las Vegas

FC Juárez vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

¿Premio o castigo? Chivas reporta baja de ‘Chicharito’ Hernández en partido vs Necaxa