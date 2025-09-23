México

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 23 de septiembre

Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Por Armando Montes

Guardar
Estos son los cambios en
Estos son los cambios en el valor del dólar canadiense en México de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La moneda mexicana es una de las 10 monedas más comercializadas en el mercado de divisas a nivel internacional, la más negociada en América Latina y la tercera en todo el continente. Su costo es de gran trascendencia a nivel nacional como regional, pues el país se caracteriza por ser uno de los principales socios comerciales de Canadá y Estados Unidos.

La tasa de cambio es el valor de una moneda expresado en término de la divisa de otro país, esta conversión facilita el mercado internacional de bienes y servicios, así como la transferencia de fondos entre naciones. Canadá y México sostienen una relación importante a raíz del convenio comercial T-MEC. Por estas razones a continuación te compartimos en cuánto está el tipo de cambio entre el dólar canadiense y el peso mexicano.

El dólar canadiense se paga al comienzo del día de hoy a 13.2661 pesos en promedio. El valor de la divisa en el cierre de mercados de la jornada de ayer fue de 13.289 pesos.

De acuerdo con información de Investing, el rango anual en el tipo de cambio de esta moneda está entre los 13.215 - 14.9402 pesos, esto representa una variación del 13.2684 en dicho periodo.

Diversos factores determina el nivel de tasa de cambio, las políticas monetarias, inflación, balanza de comercio y la expectativa de los consumidores son lagunas de las cuestiones que influyen en el valor de divisas.

Las remesas provenientes de Canadá

México es uno de los
México es uno de los principales socios comerciales de Canadá gracias al T-MEC (REUTERS/Christinne Muschi)

De acuerdo con estadísticas oficiales del último censo realizado en Canadá, los mexicanos son la tercera población de América Latina y el Caribe con mayor presencia en su territorio y el primero entre los países hispanohablantes de la región. En 2021 se contabilizaron un total de 132.220 personas originarias de México que viven dicho país.

El gobierno canadiense consideró que el 75.8 por ciento de esa población son habitantes permanentes que obtuvieron la ciudadanía canadiense por naturalización o que nacieron en México con padre o madre canadiense. El 24.2 por ciento fueron catalogados como residente no permanentes, en este grupo se encuentras los mexicanos que consiguieron una visa de trabajo o los estudiantes que se encuentran de intercambio.

Según el Gobierno de México las remesas provenientes de Canadá fueron de 216 millones de dólares durante el primer trimestre del año en curso y en 2023 se enviaron un total de 930 millones de dólares.

Situación económica

En el mercado de divisas la oferta y demanda de las monedas determinará el valor de la tasa de cambio. Las políticas públicas, así como las monetarias tienen una gran influencia en la fluctuación de una moneda.

El dólar canadiense es la unidad monetaria oficial del país norteamericano y es representado bajo las siglas CAD en el mercado de divisas. Esta moneda ha sido utilizada en casi toda la historia del país.

Canadá se ha caracterizado históricamente por ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y ante el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aprobado en 2020 sostiene una gran relación comercial con el mercado nacional.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirmó que el país norteamericano se dirige a un periodo de crecimiento moderado después del “duro golpe” que representó la pandemia del coronavirus. 

En 2021 el país logró colocarse como el principal socio comercial de Estados Unidos con una participación del 14.5 por ciento en dicho mercado.

Se espera que durante el
Se espera que durante el segundo semestre del año la economía Canadiense se encarrile a un crecimiento (REUTERS/Chris Wattie/File Photo)

Previsiones económicas para este año

Los especialistas prevén que este año la situación financiera del país sufra menos dificultades económicas, tomando como base que la inflación se desaceleró el año pasado y las políticas monetarias del país fueron restrictivas.

El Banco Central del país ha luchado en los últimos años por bajar los índices de la inflación desde que el aumento de precios se registró en 2021. La economía de Canadá se vio impulsada el año pasado por el crecimiento histórico de la población.

Los economistas prevén que la economía del país vuelva a encarrilar en la segunda mitad de este año, en caso de que los canadienses logran aguantar la situación actual que atraviesa el país.

Temas Relacionados

México economíaCanadádólar canadienseTipo de cambioNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 23 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 23

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: reacciones y sorpresas tras el reto del primer finalista

Descubre el minuto a minuto de lo que sucede este día en el reality show de Televisa

La Casa de los Famosos

Investigadores del IPN desarrollan estetoscopio digital, detecta daños en el corazón con 96% de precisión

Este estetoscopio fue realizado con IA y ayudará en el prediagnóstico de enfermedades cardiacas

Investigadores del IPN desarrollan estetoscopio

“Ahí están los Aguilar”: Sylvia Pasquel pide que dejen de molestar a su familia y se lancen contra Pepe y Ángela

La hija mayor de la fallecida actriz Silvia Pinal solicitó a la prensa y a los mexicanos que su dinastía ‘ya no sea noticia’

“Ahí están los Aguilar”: Sylvia

Diana Bracho sorprende con su regreso a las telenovelas pese a padecimiento que la obliga a someterse a una cirugía

A sus 80 años, la primera actriz se incorporó al melodrama ‘Hermanas, un amor compartido’, aunque bajo restricciones médicas

Diana Bracho sorprende con su
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Llegaban todos”: Tía de Ángela

“Llegaban todos”: Tía de Ángela Aguilar aclara sus supuestos vínculos con Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara

El Mayo Zambada sufre de demencia y busca morir en México, revela su abogado

Conversación en WhatsApp reveló que B King y Regio Clown fueron a ver a un “comandante” antes de ser asesinados

Revelan los últimos mensajes que envió el venezolano Tyron Paredes Gamboa antes de desaparecer en el Estado de México

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar explota en plena

Emiliano Aguilar explota en plena entrevista en vivo tras preguntas sobre su vida privada: “No le voy a decir nada”

“Boicoteaba las mejores canciones”: Ceriani asegura que Pepe Aguilar ha eclipsado el éxito de Ángela Aguilar

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: reacciones y sorpresas tras el reto del primer finalista

“Ahí están los Aguilar”: Sylvia Pasquel pide que dejen de molestar a su familia y se lancen contra Pepe y Ángela

Diana Bracho sorprende con su regreso a las telenovelas pese a padecimiento que la obliga a someterse a una cirugía

DEPORTES

Quién es el ex boxeador

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025