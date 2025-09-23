México

“Seguiré buscando castings”: Elaine Haro asegura que su futuro no depende de Ninel Conde tras LCDLF

Ambas fueron muy cercanas durante el tiempo que permanecieron en el reality de Vix

Por Zurisaddai González

La joven rompió en llanto
La joven rompió en llanto ante los comentarios negativos que recibió por parte del público.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro compartió con TVNotas detalles de su futuro profesional y personal, dejando claro que, aunque mantiene una buena relación con Ninel Conde, todavía no ha surgido ninguna invitación para proyectos musicales.

Elaine Haro sobre Ninel Conde: “Es una gran compañera”

La exparticipante no dudó en hablar con admiración de Ninel Conde, a quien considera una mentora dentro de la casa:

Fue muy bonito ver a Ninel. Le agradezco que siempre estuvo conmigo. Me aconsejó. Me protegió. La quiero. Es una gran compañera. Es una leyenda”, afirmó Elaine, reconociendo la influencia positiva que la actriz y cantante tuvo en su experiencia dentro del reality.




A pesar de los rumores de rivalidad o conflictos entre participantes, Elaine destacó que la relación con Ninel fue cordial y enriquecedora, y que siempre estará abierta a futuras oportunidades de colaboración, aunque por ahora todo depende de que Ninel lo proponga.

No, porque si ella no me lo dice, pues no. Si quisiera hacerlo, yo feliz, estoy abierta a cualquier chamba, pero si no, no pasa nada… Yo seguiré tocando puertas, buscando castings”, explicó la cantante, quien demostró su determinación por seguir creciendo en la industria sin depender de nadie.

Elaine Haro y su perspectiva sobre el amor

En cuanto a su vida personal y sentimental, Elaine habló sobre su relación pasada con Moisés Peñaloza, con quien terminó antes de ingresar al reality:




Salí después de 50 días. No voy a decir ‘nunca’, pero por el momento no estoy interesada (en volver con él). Me interesa trabajar en mí. Estoy cerrada al amor en general”, explicó.

La cantante agregó que la experiencia dentro de la casa le permitió enfocarse en sí misma y fortalecer su autoestima:

Adentro me di cuenta de que tengo que pasar más tiempo conmigo misma, porque el amor ‘amensa’. La casa fue una escuela de amor propio”, expresó Elaine, destacando que su principal prioridad ahora es su desarrollo personal y profesional antes que retomar relaciones sentimentales.

