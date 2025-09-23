México

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris del 22 de septiembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Las personas pueden jugar Tris
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados ganadores de cada uno de los sorteos de Tris de este lunes 22 de septiembre fueron dados a conocer por la Lotería Nacional, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 34848

Resultado: 22278

Tris De las Tres

Sorteo: 34849

Resultado: 83194

Tris Extra

Sorteo: 34850

Resultado: 41131

Tris De las Siete

Sorteo: 34851

Resultado: 37278

Tris Clásico

Sorteo: 34852

Resultado: 39993

De lunes a domingo, cinco veces al día, se divulgan los resultados del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los resultados de los
Los resultados de los sorteos del Tris (Cuartoscuro)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: inicia la prueba para conocer al primer finalista

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Tren Suburbano reembolsará viaje a usuarios y les otorgará una bonificación: quiénes y cómo pueden solicitarlo

Pasajeros reportaron retrasos en el servicio de este medio de transporte público que va de Buenavista a Cuautitlán, lo que ocasionó aglomeraciones de personas

Tren Suburbano reembolsará viaje a

Oficinas de Mi Beca para Empezar cerrarán temporalmente: ¿Afectará el registro para nuevos beneficiarios?

El proceso de inscripción de este programa social se lleva a cabo del lunes 1 al martes 30 de septiembre

Oficinas de Mi Beca para

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: ticket dorado revelará a primer finalista esta noche de lunes

Sigue la actualización minuto a minuto del reality show este lunes

La Casa de los Famosos

Chispazo: todos los números ganadores del 22 de septiembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a chofer que transportaba

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: inicia la prueba para conocer al primer finalista

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: ticket dorado revelará a primer finalista esta noche de lunes

Fuerza Regida inunda el ranking de las 10 canciones más sonadas en Apple México

José Luis García, exesposo de Débora Estrella, envía condolencias a la familia: “Difícil en el ámbito personal”

Meme del Real anuncia show en Teatro Metropolitan: fecha y preventa para “La Montaña Encendida” del músico de Café Tacvba

DEPORTES

Quién es el ex boxeador

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025