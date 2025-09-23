México

Predicción del clima en Puebla de Zaragoza para antes de salir de casa este 23 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Puebla de Zaragoza para este 23 de septiembre.

El clima para este martes en Puebla de Zaragoza alcanzará los 24 grados, mientras que la temperatura mínima será de 14 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 10.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 70%, con una nubosidad del 71%, durante el día; y del 68%, con una nubosidad del 83%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre montañas, así es el clima en Puebla

El clima en Puebla es generalmente templado con distintos grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la falta de ellas se explica debido a las cordilleras que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por zonas, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En territorio poblano la temperatura anual oscila entre los 11 y 27 grados. A los viajeros se les recomienda visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es ameno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los últimos años la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro un descenso de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaPuebla de ZaragozaPueblamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Tren Suburbano - AIFA: así lucen las pruebas con trenes para conectar el tramo de Lechería al aeropuerto

Las autoridades aceleraron los trabajos en la obra para cumplir con el pronóstico de Sheinbaum Pardo para su apertura

Tren Suburbano - AIFA: así

Big Band Jazz de México celebrará 25 años: fecha y quiénes serán los invitados

El evento musical reunirá a exponentes emblemáticos del rock y el pop nacional

Big Band Jazz de México

La clave para proteger los huesos no está solo en el calcio, sino en realizar este ejercicio

Comenzar con movimientos básicos y aumentar gradualmente la intensidad permite que se fortalezca el esqueleto

La clave para proteger los

México afirma que respondió a las observaciones de EEUU en materia de aviación

El Departamento de Transporte de EE.UU. argumenta incumplimiento de México en acuerdo aéreo

México afirma que respondió a

La canción más sonada en Apple México hoy

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

La canción más sonada en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a chofer que transportaba

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: preparan últimos detalles para gala de sorpresa

Meme del Real anuncia show en Teatro Metropolitan: fecha y preventa para “La Montaña Encendida” del músico de Café Tacvba

Big Band Jazz de México celebrará 25 años: fecha y quiénes serán los invitados

La canción más sonada en Apple México hoy

Alejandro Sanz dedica mensaje a Monterrey tras dos conciertos el fin de semana: “Vamos a por la tercera”

DEPORTES

Julio César Chávez confirma que

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¡Su primera goleada en Chipre! Memo Ochoa pone en duda su llamado a la Selección Mexicana en su debut con el AEL Limassol

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX