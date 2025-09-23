México

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Por Infobae Noticias

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Salina Cruz fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.0 que sorprendió este 22 de septiembre a los pobladores del estado de Oaxaca a las 18:14 horas.

El sismo sucedió 114 km al sureste de la ciudad y tuvo una profundidad de 13.2 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El lugar exacto donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 15.361 grados de latitud y -94.549 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: habitantes se preparan para la gala de este lunes

Sigue la actualización minuto a minuto del reality show este lunes

La Casa de los Famosos

El grupo alimenticio que debes consumir diario para bajar de peso y evitar la diabetes, según Harvard

Sus propiedades brindan beneficios particulares que ayudan a tener un mejor metabolismo

El grupo alimenticio que debes

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 22 de septiembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana

Jalisco registra sismo de 4.0 de magnitud

El temblor sucedió a las 17:18 horas, a una distancia de 42 km de Casimiro Castillo y tuvo una profundidad de 5.8 km

Jalisco registra sismo de 4.0

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre: Línea 1 restablece servicio tras afectaciones por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a chofer que transportaba

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: habitantes se preparan para la gala de este lunes

Paul Anka regresa a CDMX a sus 84 años: fecha y preventa para el cantautor canadiense de ‘My Way’

Fey elogia a Yalitza Aparicio y divide comentarios: “Una actriz de tu talla”

Alejandro Sanz cierra gira en México: nueva fecha en el Auditorio Nacional de su tour ‘¿Y ahora qué?’

Ganador de La Casa de los Famosos México queda revelado: escultor destapa que Televisa le pidió estatua “tamaño real”

DEPORTES

Julio César Chávez confirma que

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¡Su primera goleada en Chipre! Memo Ochoa pone en duda su llamado a la Selección Mexicana en su debut con el AEL Limassol

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX