México

Diputados de Morena se alinean con el PAN en CDMX para modificar leyes en distribución de gas por accidente en Iztapalapa

La bancada se propuso realizar un análisis de la legislación sobre la distribución de combustibles para evitar que dicho accidente se repita

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
Foto: Jesús Aviles / Infobae
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El 10 de septiembre, una pipa de gas LP explotó al entrar al Distribuidor de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. En medida de apoyo al incidente, diputados de Morena propusieron la revisión de leyes relacionadas con la distribución de gas ante el Congreso de la Ciudad de México.

Durante la transmisión dominical “La Chilanguera”, el vocero Paulo Emilio García informó que emprenderán dicha inspección con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan en la capital. Como parte de ello, participarán en esta revisión la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

¿Qué sucedió? Días atrás, el accidente ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad para 49 mil 500 litros sufrió una volcadura y explotó a la altura de la calzada Ignacio Zaragoza, en el Puente de la Concordia. Hasta el momento, el director general del ISSSTE, Martí Batres, confirmó que el número de víctimas mortales incrementó a 28.

Morenistas en atención a víctimas de tragedia en Iztapalapa

Ante medios, el militante guinda aseguró que el movimiento mantiene el compromiso de brindar apoyo a las víctimas y facilitar el regreso de quienes permanecen hospitalizados.

Como parte de este esfuerzo, señaló que se realizará una revisión integral de la normativa relacionada con la distribución de gas y combustibles en la capital, la cual se llevará a cabo junto con el análisis del protocolo vigente para la distribución de estos insumos.

“Son el 80% de las casas quienes viven con gas LP, que fue lo que transportaba la pipa de este penoso incidente que ocurrió en Iztapalapa. Entonces, queremos que se garantice la seguridad de quienes transitan en la ciudad, desde luego, que se garantice el derecho a la energía de quienes consumen en las colonias este combustible”, enfatizó.

Daños tras la explosión de
Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajopuente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Emilio García explicó que la Secretaría de Protección Integral de Riesgos y Protección Civil encabezará este proceso. Indicó que también participarán el cuerpo de bomberos y diputados para realizar un análisis integral de la legislación sobre la distribución de combustibles en la capital.

Además, consideró que esta propuesta ofrece la oportunidad de fortalecer las responsabilidades asignadas tanto al gobierno como a las empresas, subrayando la importancia de que estas garanticen el buen estado de los vehículos y de los tanques utilizados para el transporte de combustibles, a fin de asegurar condiciones de seguridad.

“Estas lamentables tragedias tienen también que ser un llamado de atención como sociedad para que podamos estar con la normatividad a la altura de estas circunstancias (...) No queremos una legislación al vapor para salir del paso, necesitamos una legislación que se haga de manera seria, profesional y que garantice la seguridad de todos”, afirmó.

Como parte del protocolo, el morenista refrendó que habrá participación y comunicación sobre cualquier propuesta de reforma legislativa. Además, se enfatizó que no se busca una legislación improvisada para responder únicamente a la situación actual, por lo que esta fase inicial estará enfocada en un análisis técnico.

PAN pide regular transporte de gas LP

El diputado Diego Orlando Garrido López, vicecoordinador del PAN en la Ciudad de México, propuso modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo local para que la Secretaría de Movilidad establezca horarios diferenciados para la circulación del transporte de carga.

Dicha iniciativa fue propuesta el pasado 3 de septiembre en el Congreso de la Ciudad de México, donde la militancia blanquiazul calificó de insuficiente la propuesta del gobierno capitalino de crear protocolos administrativos y demanda una ley clara que prohíba el paso de vehículos que transportan materiales peligrosos cerca de áreas concurridas en la capital.

Garrido López propone un parlamento abierto para incluir la opinión de transportistas y empresarios, buscando un equilibrio entre seguridad y actividad económica. Sin embargo, la propuesta aún permanece detenida en comisiones legislativas y responsabilizó a Morena por la falta de avance.

Temas Relacionados

IztapalapaMorenaPipa de gasGas LPCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Remedios de la abuela con miel: cómo aliviar la tos, el dolor de muelas y mejorar el sueño

Un ingrediente natural con propiedades curativas que la han convertido en un aliado tradicional de la medicina casera

Remedios de la abuela con

Chiapas registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Chiapas registra sismo de 4.0

Clan del Golfo y cárteles mexicanos: la red que sale a la luz tras el asesinato de B-King

El cadáver del cantante colombiano fue hallado junto a los restos de su colega, Regio Clown, en un tramo carretero de Cocotitlán, municipio del Edomex

Clan del Golfo y cárteles

Estos son los tres alimentos que no debes guardar en el refrigerador para evitar que se echen a perder

Cambiar la forma de almacenar productos básicos puede marcar la diferencia en su calidad y en la reducción del desperdicio

Estos son los tres alimentos

México reafirma su compromiso con la igualdad de género ante la ONU

El canciller subrayó la importancia de la paridad política y social, así como la creación de la Secretaría de las Mujeres y el fortalecimiento de la política exterior feminista

México reafirma su compromiso con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “Koki”, segundo al

Detienen a “Koki”, segundo al mando del “Comandante Cromo”, célula vinculada al Cártel de Sinaloa en Oaxaca

Tras ataques armados, Rocha Moya buscará rehabilitar la economía y vida nocturna en Navolato

Encuentran con vida a Frany Arteaga y otras seis personas reportadas como desaparecidas en Jalisco

Charlie Sheen confiesa que un cártel mexicano lo vetó porque les compró mucha droga: “Tengo suerte de estar vivo”

Buscan rehabilitar Hospital General de Culiacán abandonado para atender heridos de bala, DDHH blinda al sector de salud

ENTRETENIMIENTO

Clan del Golfo y cárteles

Clan del Golfo y cárteles mexicanos: la red que sale a la luz tras el asesinato de B-King

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

“Merezco libertad”: Christian Nodal revela cuáles ha sido las diferencias laborales que ha tenido con sus padres

Adriana Louvier celebra su cumpleaños en pleno rodaje de “Hermanas, Un Amor Compartido” y pasó esto…

Sebastián Rulli dedica romántico mensaje a Angelique Boyer por su 11 aniversario: “Mi deseo eterno eres tú”

DEPORTES

Especialistas advierten: México debe blindar

Especialistas advierten: México debe blindar la transparencia rumbo al Mundial 2026

Revista de Lucha Libre reconoce a Místico como uno de los mejores luchadores del mundo en 2025

Penta Zero Miedo brilla en RAW y lanza reto a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez