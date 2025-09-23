México

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 23 de septiembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Por Infobae Noticias

Guardar
Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 23 de septiembre

La circulación y desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Narda al sureste de Michoacán, la proximidad de la vaguada monzónica y divergencia en altura originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Asimismo, se mantendrán rachas de viento de hasta 70 km/h, oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura y posibles trombas marinas en las costas de Guerrero y Michoacán, condiciones que se extenderán a partir de esta tarde hacia Colima y Jalisco.

El monzón mexicano y divergencia en altura propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del noroeste y norte del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (sur) y Nayarit, asimismo, existen condiciones para la formación de trombas marinas frente a las costas de Sinaloa y Nayarit.

Además, el aporte de humedad producido por la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en Baja California. Canales de baja presión sobre el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, ocasionará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla.

Una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, un canal de baja presión en el sureste del país y la proximidad de la onda tropical núm. 34 a las costas de Quintana Roo, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional y muy caluroso con temperaturas máximas mayores a 40 °C en zonas de Chihuahua y Sonora. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lunes 22 de septiembre:

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (suroeste), Colima (costa), Michoacán (oeste), Guerrero (costa y este), Oaxaca (oeste, costa y este), Chiapas (costa y centro) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Tabasco, Campeche, Sinaloa (sur) y Nayarit. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Guerrero y Michoacán, extendiéndose hacia Colima y Jalisco por la tarde-noche. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Guerrero y Michoacán, extendiéndose hacia Colima y Jalisco por la tarde-noche. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste y oeste) y Chihuahua (noreste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Colima, Guerrero, Chiapas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: Mar Contreras es la primera en pasar a la final

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

UNAM brinda apoyo legal a víctimas tras ataque de Lex Ashton en CCH Sur y anuncia revisión de protocolos

La máxima casa de estudios confirmó que el trabajador herido ya fue dado de alta

UNAM brinda apoyo legal a

Quién es el primer finalista de La Casa de los Famosos México 2025

Los siete concursantes que permanecen en el reality se enfrentaron en una prueba cardiaca

Quién es el primer finalista

Pipa de PEMEX cae en grieta en la alcaldía Iztacalco

El vehículo de carga permaneció atorado frente a una estación de Metrobús

Pipa de PEMEX cae en

Se registra sismo en Pinotepa Nacional, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Pinotepa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan los últimos mensajes que

Revelan los últimos mensajes que envió el venezolano Tyron Paredes Gamboa antes de desaparecer en el Estado de México

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Mar Contreras es la primera en pasar a la final

Quién es el primer finalista de La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: ticket dorado revelará a primer finalista esta noche de lunes

Fuerza Regida inunda el ranking de las 10 canciones más sonadas en Apple México

José Luis García, exesposo de Débora Estrella, envía condolencias a la familia: “Difícil en el ámbito personal”

DEPORTES

Quién es el ex boxeador

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025