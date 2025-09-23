Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 23 de septiembre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 23 de septiembre

La circulación y desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Narda al sureste de Michoacán, la proximidad de la vaguada monzónica y divergencia en altura originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país, con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Asimismo, se mantendrán rachas de viento de hasta 70 km/h, oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura y posibles trombas marinas en las costas de Guerrero y Michoacán, condiciones que se extenderán a partir de esta tarde hacia Colima y Jalisco.

El monzón mexicano y divergencia en altura propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del noroeste y norte del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (sur) y Nayarit, asimismo, existen condiciones para la formación de trombas marinas frente a las costas de Sinaloa y Nayarit.

Además, el aporte de humedad producido por la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en Baja California. Canales de baja presión sobre el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, ocasionará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla.

Una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, un canal de baja presión en el sureste del país y la proximidad de la onda tropical núm. 34 a las costas de Quintana Roo, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional y muy caluroso con temperaturas máximas mayores a 40 °C en zonas de Chihuahua y Sonora. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lunes 22 de septiembre:

Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (suroeste), Colima (costa), Michoacán (oeste), Guerrero (costa y este), Oaxaca (oeste, costa y este), Chiapas (costa y centro) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Tabasco, Campeche, Sinaloa (sur) y Nayarit. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Guerrero y Michoacán, extendiéndose hacia Colima y Jalisco por la tarde-noche. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Guerrero y Michoacán, extendiéndose hacia Colima y Jalisco por la tarde-noche. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste y oeste) y Chihuahua (noreste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Colima, Guerrero, Chiapas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.