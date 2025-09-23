México

Laura Flores no quiere abrirse al amor tras mediática ruptura con Lalo Salazar: “Mi sanación necesita tiempo”

La actriz y cantante confiesa que la ruptura con el comunicador dejó huellas profundas y aún no está lista para una nueva relación

Por Armando Guadarrama

“No salgo a buscar el amor, aún me falta sanar”, reconoce la artista mexicana al hablar de su presente (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

La relación entre Laura Flores y Lalo Salazar marcó una etapa profunda en la vida de la actriz, quien, tras el fin del vínculo, no oculta que aún atraviesa un proceso emocional complejo.

En una conversación abierta para TVyNovelas, Flores admitió que el final de la relación la dejó dolida y que el camino hacia la recuperación ha estado lejos de ser inmediato.

“Me dolió mucho terminar con él, pero yo nunca hice una declaración en contra de él, ni la voy a hacer; me dolió, pero eso no significa que él sea un antagonista”, expresó al compartir sus sentimientos tras la ruptura.

El episodio, ocurrido meses atrás, sigue teniendo eco en el ánimo de Laura Flores, quien confesó sentirse escéptica y reservada ante nuevas oportunidades en el amor. Reconoció que su proceso de sanación no ha concluido y que todavía requiere tiempo para alcanzar una estabilidad plena.

Laura Flores revela su dolor y reservas tras el fin de su relación con Lalo Salazar (IG: @laurafloresmx)

“No salgo a buscarlo, no estoy todavía ahí, todavía estoy como muy escéptica, muy reservada, creo que todavía el proceso de sanación necesita más tiempo”, enfatizó acerca de su disposición afectiva actual.

Flores aprovechó el resurgimiento de su faceta musical para canalizar el dolor y la introspección que la situación le trajo. Con el lanzamiento de ‘Hoy me falta el aire’, un tema de su autoría tanto en letra como en música, la actriz volcó sus emociones y experiencias personales en una obra que, aseguró, le ha servido de terapia y catarsis.

Explicó que la canción fue concebida durante la realización de la serie ‘Cómplices y que, aunque encaje en vivencias de desamor, no responde a una dedicatoria específica:

“Se llevó a cabo la grabación del tema en febrero de este año, es decir, originalmente no tiene dedicatoria, aunque le quede alguien en sus zapatitos… parece que decreté, pero… le queda al saco a cualquier persona que te haya hecho sentir mal en su momento”, detalló.

Flores estrena ‘Hoy me falta el aire’, un tema inspirado en sus emociones, tras separarse de Eduardo Salazar (Diseño: Jesús Avilés / Infobae México)

La ruptura con Eduardo Salazar llevó a Flores a una revisión interna y al empleo activo de la música y el trabajo escénico como refugio emocional. Señaló la importancia de transitar los duelos con honestidad:

“Tenemos que darnos el tiempo de vivir el duelo, de llorarlo, de sentirte culpable, de sentirte mal, triste, enojado, hasta que empiezas cuesta arriba y salir de ahí… tienes que aprender a llorar e ir para arriba y yo gracias a Dios ya estoy muy arriba”, relató sobre el proceso que vivió.

Laura Flores asegura que la música y el trabajo han sido clave para sobrellevar el duelo sentimental (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

Como parte de la estrategia para sobreponerse, la actriz agradeció el apoyo de la terapia, la meditación y la oración, herramientas que, según sus palabras, le han permitido controlar los momentos más duros de tristeza:

“Creo que esta depresión la controlé, porque la depresión no se cura, ese momento está trabajado, las culpas, el perdón, no es fácil”, señaló.

